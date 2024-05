Saint-Geniez-d'Olt : trois jeunes judokas marmots ont représenté l'Aveyron au niveau national

Trois jeunes judokas du dojo marmot ont obtenu d’excellents résultats, lors des Championnats de Zone qui réunissent les meilleurs combattants des départements du Tarn, de l’Aveyron, du Lot et du Tarn-et-Garonne. Suite à cette belle réussite, ils ont représenté le dojo local aux championnats de France qui ont eu lieu à Clermont-Ferrand, les 18 et 19 mai.

C’est la magnifique salle de l’Arténium de Ceyrat à Clermont-Ferrand qui accueille chaque saison ce grand événement réunissant 80 à 100 combattants par catégorie de poids soit plus de 3 000 judokas sur les 2 jours.

Samedi, Alexandre Serre en moins de 50 kg était en lice au championnat de France cadets. Début compliqué mais il s’est bien repris, il a retrouvé son judo notamment ses enchaînements au sol et s’est hissé en 16e de finale. Un tirage au sort pas du tout en sa faveur puisqu’il s’est incliné face à un adversaire redoutable qui terminera champion de France. Beau parcours pour Alexandre pour sa 1re expérience au niveau national dans cette catégorie.

Dimanche, Mathis Noël en moins de 55 kg et Raphaël Courtial malheureusement pas au poids en moins de 66 kg, donc aligné en moins de 73 kg étaient eux sur le Championnat de France Espoirs.

Raphaël, malgré son changement de catégorie, s’est engagé courageusement dès son 1er combat avec des intentions intéressantes. Mais il se fait surprendre lors du second. Un changement de catégorie de poids qui lui a évidemment compliqué la tâche à ce niveau. Rien à regretter cependant, il a montré une belle attitude et de réelles qualités. Espérons que cela l’encouragera pour l’obtention d’une future ceinture noire.

Mathis fut lui aussi en difficulté dès son 1er combat. Il s’est fait enrouler face à un combattant très rapide et technique. Plus le droit à l’erreur sur le 2e. Mené encore sur la 1re action on pense que la fin de compétition est proche pour lui mais sursaut d’orgueil… Il a réagi d’une belle manière et marque ippon sur un sutemi pourtant pas sa spécialité et s’ouvre le chemin du tableau final. Il s’arrêtera en 32e face à un solide adversaire. Beaucoup de frustration et de déception pour lui mais un parcours honorable comme ses 2 copains d’entraînement.

Il reste encore beaucoup de travail et de progrès. L’an prochain ils seront tous scolarisés sur Rodez et pourront s’entraîner 2 à 3 fois par semaine sur le dojo principal. Une préparation qui devrait leur permettre d’être bien plus performants.

Bravo à eux trois pour cette belle aventure et merci d’avoir défendu les couleurs marmottes au niveau national.