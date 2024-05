VIDÉO. Des images de chaos : des supporters de Lyon et du Paris SG s’affrontent sur un péage de l’A1, deux bus en feu, le trafic interrompu dans les deux sens

Les violences entre supporters de Lyon et du Paris SG se sont déroulées ce samedi 25 mai à un péage d’autoroute près d’Arras, quelques heures avant la finale de la Coupe de France à Lille entre les deux clubs.

Une rixe entre des supporters en route pour le match de finale de la Coupe de France PSG-Lyon a provoqué samedi 25 mai des perturbations sur l’autoroute A1, ont rapporté le Parisien et RMC Sport sur leurs sites internet.

Les incidents ont lieu à la gare de péage de Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais), à une soixantaine de kilomètres de Lille. Il n’y a "pour le moment pas de victimes", a précisé cette source.

\ud83d\udea8\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 ALERTE INFO - Affrontements en cours au niveau du péage d'Arras entre supporters parisiens et lyonnais. (témoins) pic.twitter.com/LaGczLhe6f — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 25, 2024

\ud83d\udfe5 Un chaos avant les #JO2024 avec un dispositif de 1000 policiers.



Le ministre de l'Intérieur n'avait pas anticipé les problèmes de sécurité liés au déplacement à la finale de la Coupe de France #OLPSG au stade Pierre Mauroy. Résultat : bagarre générale, deux bus brûlés... La… pic.twitter.com/iEcEocL1Ym — Laurent Lasselin (@LasselinLaurent) May 25, 2024

Selon les médias, des supporters du Paris Saint-Germain et de l’Olympique Lyonnais se sont affrontés à une barrière de péage, où de la fumée a été observée se dégageant de deux autocars, à environ 100 km de Lille.

Les condamnations du Président Macron

"Ce sont des rendez-vous sportifs où il faut avant tout être dans la joie et le sport, et donc je condamne avec la plus grande fermeté l’ensemble des violences qu’il y a pu avoir", a dit le président de la République Emmanuel Macron, en chemin pour assister à la rencontre, sur BFM TV.

"Les forces de l’ordre sous l’autorité du ministre sont en action justement pour tout stopper et j’espère que les choses se dérouleront le plus normalement possible ce soir", a-t-il ajouté.

La finale de la Coupe de France se joue habituellement au Stade de France, mais ce dernier étant réquisitionné pour les Jeux Olympiques, le match a lieu à Villeneuve d’Ascq (Nord), au stade Pierre-Mauroy.

Le trafic interrompu dans les deux sens sur l’A1

La Préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord n’était pas disponible dans l’immédiat pour faire un commentaire, mais elle a indiqué dans un tweet que le trafic avait été interrompu "dans les deux sens de circulation au niveau de la barrière de péage de Fresnes Les Montauban".

"Le dispositif de sécurité important mis en place pour le match et notamment les escortes policières pour encadrer les ultras a permis de mettre fin rapidement, malgré des bus dégradés, aux affrontements d’ultras sur l’aire" en question, a-t-elle ajouté.

La der de Kylian Mbappé

Le match de ce samedi est le dernier que Kylian Mbappé doit jouer sous les couleurs du PSG.