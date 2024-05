Aveyron : "Auprès d'Angèle", une branche des Bras fleurit à Marcillac et dresse la table

Audrey Besson ouvre aujourd’hui sa table "Auprès d’Angèle" en hommage à sa grand-mère, mémé Bras.

Le vallon de Marcillac s’apprête à retrouver une table de choix, à la hauteur de ses coteaux, avec l’ouverture ce dimanche de l’hôtel-restaurant "Auprès d’Angèle." Derrière ce prénom se cache Audrey Besson qui n’est autre que la nièce de Michel Bras dont Angèle alias mémé Bras était la maman du chef laguiolais. "J’avais au départ le projet de reprendre un buron où j’ai commencé à travailler à l’âge de 16 ans. Mais en passant devant cette maison qui abritait le centre des impôts, devenue vide, je me suis lancé à Marcillac", explique Audrey, épaulée par Michel Bras qui a vu en ce projet, l’hommage au mazuc de ses parents. Le chef laguiolais est venu pendant deux ans, établir la carte, réfléchir à la conception du projet en se fondant dans l’esprit du lieu. De grosses bouteilles vertes en verres au plafond symbolisent les vignes du vallon de marcillac qui représentent l’essentiel de la carte des vins. "Les vins de marcillac sont très bons, l’idée est d’accueillir comme à la maison", ajoute Audrey Besson qui raconte comment ses souvenirs d’enfance à la table familiale de mémé Bras, Angèle, au mazuc, l’ont marqué. C’est le paradis perdu qui, ce dimanche, est ainsi retrouvé.

Cultiver la simplicité

De son enfance sur le plateau de l’Aubrac, son temps des cueillettes, ses journées remplies de sérénité où le temps devient éternité, Audrey a nommé les six chambres de l’hôtel au nom de fleurs. Des fleurs, des pousses que l’on retrouve dans le plat signature de Michel Bras avec le Gargouillou. Mais point de comparaison. Audrey Besson est en charge de l’accueil et non de la cuisine. "J’aime les gens, le contact", glisse-t-elle avec franchise et malice. La cuisine sera assurée par Guillem pour le salé, et Zoé pour le sucré, tous deux dénichés à la Halle aux grains à Paris, conçu par son oncle. Elle cite Jean Giono : "En aimant son pays, on veut le faire connaître par le plus grand nombre et le rendre riche. La gastronomie est un instrument magnifique."

Un instrument goûteux et savoureux comme la madeleine de Proust pour raconter une belle histoire de famille à laquelle Audrey a laissé Philippe et Julien Teulier du domaine du Cros imaginer une cuvée au nom d’"Auprès Angèle", Nicolas Julvé réaliser les arts de la table et le linge de maison pour les chambres par sa maman Éliane dont ce fut sa profession. Il y a aussi Vincent, son frère, son oncle Michel évidemment qui pose une pierre supplémentaire à son "cheminement". C’est surtout pour Audrey, le souhait de faire partager simplement autour de la table ce qu’elle a vécu autour de celle de mémé Bras dont la fameuse recette aux œufs.

Le duo "La Deryves" dont un Yves est le compagnon d’Audrey, inaugurera en musique l’établissement le 28 juin. "Il n’y aura pas de menu ce soir-là, on fera un buffet dînatoire", prévient Audrey. Simplicité et convivialité, les rêves étoilés sont exaucés dans son cœur, auprès d’Angèle.

Auprès d’Angèle, 2, avenue des Prades, Marcillac-Vallon. Contact au 05 65 42 47 43.