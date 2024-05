Aveyron : Guihome, l’art du peintre muraliste sur-mesure

Peintre muraliste originaire d’Arvieu, Guillaume Jeanjean, "Guihome" de son nom d’artiste, est devenu un expert dans cet art social. Et a pour projet la création d’un pôle multiculturel pour organiser des résidences et accueillir le public.

Connaissez-vous ces fresques murales colorées qui ornent des façades çà et là, signées "Guihome" ? Elles sont l’œuvre d’un artiste issu d’une famille arvieunoise, Guillaume Jeanjean. Passionné de dessin depuis son enfance, fasciné par le talent de son grand-père qui dessinait avec aisance, il est devenu peintre muraliste. Cette pratique, héritière des muralistes mexicains qui ont créé cet art politique après la révolution de 1910, est pour Guillaume Jeanjean un art social. En 2017, il a lancé son entreprise "Guihome décoration".

Actuellement en poste d’assistant d’éducation dans un collège, l’homme de 37 ans ménage son temps entre ce métier qu’il aime et la passion qui l’habite. Ce qui stimule particulièrement cet artiste c’est de créer l’envie, de répondre à des attentes, de donner vie aux projets de ses clients.

Chez lui, l’humain l’emporte sur la prestation. Il aime travailler avec les autres et transmettre ; il aime que sa passion génère du bien-être. Il travaille d’ailleurs pas mal avec son père qui lui donne un sérieux coup de main sur des œuvres importantes.

Lors de l’entretien, il insiste sur l’importance de la rencontre avec ses clients. C’est un lien sensible qui se crée entre lui et la personne, entre l’artiste et celui qui passe la commande. Entre l’envie du client et le projet qu’il propose, il se dit "heureux quand ça résonne chez l’autre…".

Il avoue qu’il ne peut travailler que comme ça, dans ces conditions-là. Loin du cliché de l’artiste isolé, renfrogné, "Guihome", lui, s’épanouit dans le contact, parmi l’autre, au service de l’autre. Heureux de la vie qu’il mène et du rythme qui lui est favorable, malgré de nombreuses sollicitations, il nourrit un projet enthousiasmant.

Un lieu de résidence artistique

Il souhaite dénicher un bâti quelque part dans la région pour y créer un pôle multiculturel, pluridisciplinaire où des artistes de tous poils viendraient en résidence. Un lieu, bien entendu, ouvert au public dont la principale qualité serait de fédérer du lien humain autour de l’art. Ses œuvres sont solaires, marquées par la lumière et chaudes de leurs couleurs. Fort de ses 20 ans d’expérience, il est aussi devenu technicien par la force des choses. Son travail ne se limite pas à peindre. Il y a pour un projet un temps de préparation incompressible. Il travaille pour le long terme car "même si l’artiste disparaît, l’œuvre reste". Et elle doit tenir dans le temps car elle exprime un sentiment fort, quelque chose que l’on veut voir vivre longtemps. Si les graffitis et autres tags ne sont que des traces vouées à disparaître, les fresques murales de "Guihome", souvent l’image d’un sentiment, veulent s’inscrire dans le temps. On peut se faire une juste idée de son travail en visitant son site (guihomedecoration.com).

La galerie montrera la multiplicité de ses œuvres, des supports sur lesquels il les réalise, et les nombreux projets qu’il a menés ou auxquels il a participé.

Tous sont remarquables mais certains sont d’une grande finesse et révèlent la patte de l’artiste et la teneur de ce qui anime son âme d’artiste.