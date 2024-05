Mur-de-Barrez. Beau succès pour le quine "agri culture" de Brommes

Cent cinquante quineurs se sont réunis pour le grand rendez-vous "agri culture", dimanche, à l’occasion de la fête de Brommes. De nombreux lots ont été distribués et parmi les heureux joueurs, c’est une gagnante restée anonyme qui a remporté le voyage, le gros lot.

Ce sont deux familles de Brommes qui ont respectivement remporté le jambon de Sarrans et le beau panier des fromages de Thérondels accompagné de produits fermiers de Seyrolles. Une habitante de la commune de Brommat a gagné un des deux autres paniers généreux de produits fermiers locaux de Dilhac et de Sarrans. Les convives se sont réparti un grand nombre d’autres lots qui ont fait le bonheur de tous. "Patrimoine et culture" de Brommes en Barrez remercie chaleureusement les donateurs et le public venu nombreux pour ce premier quine de la fête à Brommes et toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée.