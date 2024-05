Ségur. Belle ferveur au pèlerinage de Notre-Dame de Bergounhoux

Bien souvent, les pèlerinages mènent sur des "lieux de mémoire". Venant avec leur histoire, c’est-à-dire avec leurs joies, leurs peines et le poids de leur quotidien, les pèlerins peuvent s’y ouvrir à une autre histoire, celle d’un saint ou d’un lieu de rassemblement marqué par les générations qui s’y succèdent. C’est un peu ce qui se passe chaque année au pèlerinage du lundi de Pentecôte à Notre-Dame de Bergounhoux. Cette année n’a pas dérogé à la règle.

Dès le début de la journée, malgré une météo menaçante, les marcheurs étaient nombreux sur le petit chemin qui conduit à la chapelle pour la méditation. Avec elles, ils ont fait un long voyage en Grèce, en Turquie et à Rome avec Saint-Paul qui leur a fait partager la joie qu’il y avait à être chrétiens, comme les premiers chrétiens qu’il avait convertis et à qui il écrivait de longues lettres.

Arrivés à la chapelle, ils ont rejoint les autres fidèles pour la messe qui a été présidée par le Père Jubilee Dominic, curé pour les paroisses de Saint-Martin-du-Céor et Saint-Pierre-de-l’Alrance-et-du-Giffou et concélébrée avec le père Daniel Boby, vicaire général et administrateur de la paroisse Notre-Dame-du-Lévézou et le père Michel Tassier, auxiliaire. La célébration a été rehaussée grâce à l’accompagnement des chants par de très jolies voix et avec un handpan, instrument de musique à percussion.

À l’issue, le partage du verre de l’amitié, suivi du pique-nique pour certains ont été l’occasion de beaux échanges cordiaux. L’après-midi, la prière mariale portait sur la paix ; cette paix dont le monde a bien besoin.

Mais, le devenir de la maison d’accueil de Bergounhoux pose question. Toutes les personnes qui se sentent attachées et qui s’intéressent à ce lieu pourront prendre part à la réflexion qui aura lieu jeudi 6 juin à 20 h 30 à Bergounhoux.