CARTE. Météo : orages, crues, avalanches… 27 départements en vigilance jaune, ce dimanche 26 mai

En ce jour de fête des mères, le ciel ne sera pas clément partout avec 27 départements placés en vigilance jaune par Météo France.

Seulement 16 territoires étaient en jaune samedi 25 mai : la zone augmente ce dimanche, pour toucher désormais 27 départements du pays, placés en vigilance par Météo France.

Crues, orages, avalanches…

Trois motifs sont à surveiller, à savoir les crues, les orages et les avalanches. Ce sont essentiellement les secteurs situés au nord de la région PACA et en Auvergne-Rhône-Alpes qui sont concernés, en plus de la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, la Dordogne, l’Indre-et-Loire, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et le Bas-Rhin.

Le deuxième des trois phénomènes est le plus répandu, puisqu’il impacte 17 départements, contre sept pour les crues, et trois pour les avalanches.

27 départements sont en vigilance jaune, ce dimanche 26 mai 2024. Météo France - Capture d'écran

L’Occitanie plutôt épargnée

La région Occitanie est particulièrement épargnée par cette vigilance puisque seule la Lozère fait partie des 27 secteurs mentionnés par Météo France dans le cadre de cette alerte jaune dominicale. Le voisin de l’Aveyron devra surveiller les orages en deuxième partie de journée : la vigilance jaune y sera activée dès 14 heures, jusqu’à 21 heures.

Pour les 12 autres départements occitans, il n’y a donc pas d’alerte en vigueur pour l’instant, ce dimanche 26 mai 2024.