Champions Cup : envie d'aller à Toulouse pour fêter le retour des joueurs ? Voici ce qui est prévu en ville, ce dimanche

Le Stade Toulousain a remporté sa sixième Champions Cup face au Leinster, samedi 25 mai 2024 (31-22). Ce dimanche, les joueurs vont faire leur grand retour dans la Ville rose... après un premier passage déjà animé cette nuit à Blagnac.

Au nirvana ! Le Stade Toulousain a raflé sa sixième Champions Cup en battant le Leinster à Londres, samedi 25 mai 2024 (31-22). Après avoir fêté ce sacre dans les travées du Tottenham Hotspur Stadium (et à Blagnac tard dans la nuit…), il est temps pour Toulouse de brandir le trophée en plein coeur dans la Ville rose !

Rendez-vous au Capitole

Si vous désirez vous rendre à Toulouse pour célébrer ce nouveau titre européen, le Capitole, déjà en ébullition face à l’écran géant installé pour l’occasion, va de nouveau vibrer. Comme l’explique le club sur son site internet, c’est depuis le balcon du bâtiment emblématique de la Ville rose que le trophée sera brandi par les joueurs, à 18 heures, ce dimanche 26 mai 2024. Un classique pour les Stadistes, qui y ont notamment présenté le bouclier de Brennus l’an passé. Et à bien d'autres occasions...

Le trophée sera présenté demain, à 18h, sur la place du Capitole \ud83c\udfc6



Toutes les infos ici \ud83d\udc47 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) May 25, 2024

Ouverture au public, jauge, pas de bus…

En marge de sa communication, le Stade Toulousain explique que l’ouverture de la place du Capitole au public se fera plus tôt, à 16 heures 30. Il y aura une jauge de 12 000 personnes ainsi qu’une fouille de chaque personne à l’entrée. Les joueurs n’effectueront pas de parcours en bus.

Déjà la folie à l’aéroport

Avant d’être présenté sur LA place de Toulouse, le trophée a déjà pu être observé par quelques privilégiés. En effet, des supporters des Rouge et noir attendaient leurs héros à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Les joueurs ont atterri après une heure du matin. Au rythme de chants endiablés, les troupes d’Ugo Mola ont été accueillies comme il se doit.

Ce retour à la maison \ud83d\ude0d\ud83c\udfc6 pic.twitter.com/hqFqwh8Nrn — Stade Toulousain (@StadeToulousain) May 25, 2024

Toulouse… sur son 31

Comme un symbole, Toulouse a cousu sa sixième étoile en inscrivant… 31 points face au Leinster. Cette finale est allée jusqu’aux prolongations, les deux équipes ne parvenant pas à se départager à l’issue des 80 minutes (15-15). Si Matthis Lebel avait enfin fini en terre promise dans les 10 premières minutes de rab, les Irlandais répliquaient après le carton rouge infligé à Richie Arnold (25-22).

Il en fallait bien plus pour sortir les Toulousains de la voie royale, emmenés notamment par une défense de fer. Deux pénalités de Thomas Ramos plus tard, le Stade l’emportait 31-22 ! Avec ce sacre, Toulouse compte donc six étoiles et est plus que jamais le club le plus titré en Champions Cup. Les compères de James Lowe, qui pouvaient revenir à hauteur de leur bourreau avec cinq couronnes, en comptent désormais deux de retard.