Saint-Amans-des-Cots. Dans les coulisses de l’Usav

Durant le mois de mai, quelques licenciés du club de football "Union sportive Argence Viadène" se sont mis à l’œuvre en combinant l’utile et l’agréable.

Dès le 1er mai, jour de la fête du travail, une vingtaine d’entre eux ont fait le nettoyage et le tri dans les locaux techniques du club. Tous les jeux de maillots, anciens et non utilisés, ainsi que des ballons ont été donnés pour des associations à l’étranger par le biais de Florian Salabert IAD France. Et le 18 mai, ce sont 7 joueurs qui ont représenté le club lors de la première Transhumance Classic : course à pied sur route de 10 km reliant la station de ski du Bouyssou à Laguiole.

Pour le mois de juin, plusieurs projets sont en cours pour finaliser cette saison 2023-2024 et préparer la saison prochaine.