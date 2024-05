Rodez. "Dernier bateau pour l’Amérique" avec Karine Lambert

Lundi 27 mai, à 18 heures, la Maison du livre accueille l’auteure belge Karine Lambert pour son nouveau roman, "Dernier bateau pour l’Amérique".

Un récit aussi passionnant que bouleversant sur une fille qui se met à rechercher le passé de sa mère qui vient de décéder, et avec laquelle elle a coupé les ponts depuis de longues années. Une mère d’origine juive, née à Anvers, pianiste prodige et remarquée aux États-Unis, contrainte de revenir en Europe, et qui eut une fille… qu’elle n’a jamais aimée. Elle découvre alors des secrets bien enfouis tout en renouant avec des membres de sa famille.

Auteure sensible, Karine Lambert se livre cette fois-ci dans un récit plus personnel qui devient vite poignant. Un récit qui ne livre également pas tous ses mystères. De quoi donner envie de rencontrer cette écrivaine, qui fera donc le déplacement jusqu’à la Maison du livre. Avec sans nul doute l’envie d’échanger puisque, pour la petite histoire, c’est après avoir envoyé un mot à la maison d’édition (La belle étoile) pour faire part du véritable coup de cœur que représentait ce roman, que Karine Lambert en personne a appelé pour proposer sa venue.

Une démarche spontanée qui, en quelque sorte, traduit toute l’énergie qui semble caractériser cette femme et qui lui a permis de trouver les ressources pour lever le voile sur le passé de sa mère malgré ce lien si distendu qui les unissait. Et ainsi partager cette histoire avec toute l’émotion qu’elle peut susciter.