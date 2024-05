Villecomtal. Dimanche, une chasse aux trésors et bien plus avec l’école dans les rues du village

Dimanche 2 juin, à 10 heures, commencera à Villecomtal une chasse aux trésors. Les enfants, avec leurs parents, devront partir à la recherche de différents éléments qui leur permettront de fabriquer un collier. Un circuit aura été prévu dans le village. Des photos guideront les participants. Ils devront aller de photo en photo afin de récupérer toutes leurs perles qui seront des choses naturelles ou recyclées (coquillages, pâtes, bout d’écorce, pâte à sel, boutons, etc.).

Pique-nique partagé et jeux

À midi, tout le monde se retrouvera au stade pour partager un pique-nique. Celui-ci sera préparé par les soins de l’Apel et vendu 6 €.

L’après-midi laissera place à des jeux extérieurs du type "kermesse", pêche aux canards, chamboule tout, lancer d’espadrilles, tir à la corde, circuit en draisienne, molky, et bien d’autres encore. Plusieurs d’entre eux seront installés et des petits lots ainsi que des friandises seront à gagner. Cette journée est ouverte à tout le monde, enfants certes, mais aussi, parents, amis, habitants du village et du secteur et… visiteurs.