Élections européennes : vers un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen d’ici le dimanche 9 juin ?

Alors que les élections européennes e tiennent dans deux semaines maintenant, la possibilité d’un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen fait surface. Ce que disent les deux intéressés.

Deux semaines pile poil, c’est ce qui sépare ce 26 mai des élections européennes. Le scrutin doit se tenir le dimanche 9 juin 2024. Il constitue l’un des gros temps forts politiques de l’année dans l’Hexagone. Et pourrait être alimenté par un débat loin d’être inédit…

"Je suis prêt à débattre maintenant"

Dans un entretien accordé au Parisien, le président de la République l’a dit : "Je suis prêt à débattre maintenant avec Mme Le Pen. Si on pense que c’est une élection où se joue une partie du destin de la France, ce que je crois, il faut débattre. Je suis à sa disposition. La balle est dans son camp". En insistant sur le timing. "Après l’élection, ce débat n’aura plus d’intérêt : je suis président de la République."

"Je débattrai contre lui si…"

La présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée a d’abord réagi sur X, martelant qu’elle débattra "contre Emmanuel Macron si il met sur la table sa démission ou la dissolution de l’Assemblée nationale en cas d’échec de la liste Renaissance". Et à Marine Le Pen de déclarer, au Parisien, qu’elle n’a "pas reçu le début du commencement d’une proposition (de débat, NDLR) (…). Je ne suis pas son employé, je ne viens pas quand on me siffle !"

Déjà opposés en 2017 et 2022

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont déjà retrouvés face à face à l’occasion du deuxième tour de la Présidentielle, en 2017 et 2022. Le premier s’était imposé à chaque fois, avec respectivement 66,10 % et 58,55 % des suffrages.