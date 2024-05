Murols. Elodie Sicard a travaillé sa nouvelle pièce "Les aspirants" à l’Essieu du Batut

Élodie Sicard est venue en résidence à l’Essieu du Batut pour travailler sa nouvelle pièce "Les aspirants", en compagnie de sa scénographe, Amélie Vignals. "Lorsque j’ai rêvé cette pièce, il y avait un mur-cible. Je voyais la limite et la possibilité de sa fissure, l’aspiration vers le derrière du mur et de la cible. Je cherche ce signal qui aspire. Je suis la flèche qui vole au-delà de sa cible." La création sera présentée en février 2025 au festival "Faits d’hiver", à Paris. Durant sa résidence, Élodie a animé un atelier de danse contemporaine avec les élèves du collège du Carladez. Élodie est danseuse et chorégraphe, diplômée du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, en danse contemporaine en 2007. Sa première expérience en compagnie est la création "I’m a mistake" de Jan Fabre avec Chantal Akerman, réalisatrice et Wolgang Rihm, compositeur. Influencée par les esthétiques contemporaines de l’art, Élodie Sicard, fondatrice et directrice artistique de la Compagnie Eukaryota, fondée en 2014, tisse des réseaux de sens et de références : la poésie, les sciences naturelles et les sciences humaines, la philosophie et un lien avec le sacré se trouvent librement associés dans la conception de ses pièces chorégraphiques.