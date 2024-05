Émeutes en Nouvelle-Calédonie : la réouverture de l’aéroport international de Nouméa de nouveau reportée

Suite aux émeutes qui frappent la Nouvelle-Calédonie, l’aéroport international de Nouméa a fermé ses portes depuis le 14 mai 2024. La date de sa réouverture a de nouveau été repoussée.

Il est fermé depuis le 14 mai, en raison des émeutes qui frappent la Nouvelle-Calédonie : l’aéroport international de Nouméa, devait rester fermé jusqu’au mardi 28 mai. La réouverture est repoussée.

Jusqu’au 2 juin

La Tontouta restera fermée jusqu’au dimanche 2 juin, a annoncé ce dimanche son exploitant, la CCI-NC, sur son site internet. L’aéroport, bloqué depuis plus d’une semaine, devait rester jusqu’ici fermé aux vols commerciaux jusqu’au mardi 28 mai, date à laquelle le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie devait réévaluer sa réouverture.

Des évacuations

Durant la matinée du samedi 25 mai, de premières évacuations étaient effectuées, et notamment celles de touristes français via des appareils militaires, qui ont décollé de l’aérodrome de Magenta. Le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie indiquait que "plus de 530 personnes ont pu être raccompagnées à ce jour", tandis que les "mesures de raccompagnement des étrangers et des touristes français se poursuivent".

Sept morts

Depuis l’embrasement du 13 mai, le bilan des violences en Nouvelle-Calédonie s’est alourdi à sept morts vendredi 24 mai, avec le décès par balle d’un homme de 48 ans, tué par un policier, au lendemain de la venue sur place d’Emmanuel Macron qui a plaidé pour un "retour au calme". Le chef de l’Etat a consenti un geste d’apaisement jeudi en assurant qu’il ne passerait pas en force sur la réforme du corps électoral, rejetée par les indépendantistes, et qu’il ferait un point d’étape d’ici un mois.

"J’assume un geste d’apaisement et d’ouverture, mais je ne prendrai jamais de décision de report ou de suspension sous la pression de la violence", a également déclaré Emmanuel Macron dans une interview publiée samedi soir dans le Parisien, avant d’ajouter que son souhait premier était que les élus locaux s’entendent sur "un accord global qui viendrait enrichir le texte déjà voté par le Parlement".