EN IMAGES. Là-haut, sur le plateau de l'Aubrac, la transhumance attire la foule

Quelque 10 000 personnes ont encore foulé ce dimanche 26 mai le bonheur d’être dans le pré d’Aubrac au milieu des belles aux yeux maquillés de khôl.

De la Loire-Atlantique à l’autre côté de l’Atlantique, le public est, une fois encore, venu de partout dans le monde, assister hier à la 43e transhumance sur l’Aubrac. Petits sur les épaules des parents comme retraités, tous ont regardé avec leur âme d’enfant passer les vaches au rythme des musiques et des danses des groupes folkloriques. "Derrière la carte postale, il y a une agriculture, un élevage performant, avec le souci du bien-être animal, une économie dynamique et des paysages magnifiques" a souligné Charles Giusti, préfet. Ce dernier, natif de Haute-Savoie, a fait un parallèle. "La chanson Lou mazuc débute par "là-haut sur la montagne", comme notre chanson intitulée "Le vieux chalet"." Ce qui lui a fait dire : "La montagne façonne les Hommes, des valeurs communes, une philosophie de vie, une tradition. La transhumance est un exemple de la culture française et aveyronnaise."

Tradition et modernité

Il a repris l’une des citations d’André Valadier monté sur le podium avec le costume de la confrérie laguiolaise : " Une tradition sans modernité est stérile mais une modernité sans tradition est aveugle. "

Que ce soit sur l’écologie comme sur la consommation de viande, les intervenants ont évoqué l’actualité et insisté sur le bon sens, la nécessité de maintenir l’équilibre entre tradition et finance. Pendant que les troupeaux arrivaient les uns après les autres sur la place des fêtes, les gens se sont nourris du plateau de l’Aubrac. Un plateau qui se mérite. En tout point de vue. D’abord, il faut gravir la montagne. Nombreux ont fait la transhumance en marchant pendant des kilomètres de Bozouls, d’Espalion et au pied de la montagne pour accompagner les vaches sur leurs estives. Un plateau qui se mérite aussi car, comme le confiait l’un des quelque 300 bénévoles qui permet la réalisation de cette manifestation, "il ne faudrait pas que le coût fasse perdre le sens de cette fête traditionnelle. Le tarif est passé de 6 à 8 € pour entrer au hameau, le coût des menus a augmenté avec l’inflation et avec le prix du stationnement, cela devient cher pour une famille avec deux enfants". Christian Bonal, éleveur et président de l’association Traditions en Aubrac, en a conscience, rappelant que la location à elle seule du chapiteau coûte 50 000 €. La tradition est à ce prix pour qu’elle demeure. Pour l’heure, le public est toujours au rendez-vous, ravi de vivre un moment hors du temps, loin du tapis rouge de Cannes avec ses strass et paillettes, sur le tapis vert de l’Aubrac, là-haut sur la montagne.

À l’inverse de l’arrivée des troupeaux sur la place des fêtes d’aubrac, point d’attroupement pour la venue d’Éric Zemmour annoncée la veille sur la transhumance. "Je n’étais pas au courant de sa venue. Aucun candidat aux élections européennes ne montera sur le podium", assure Christian Bonal, président de l’association Traditions en Aubrac, organisatrice de l’événement.

Candidat aux élections européennes pour le parti Reconquête ! mené par Marion Maréchal, Éric Zemmour est descendu de voiture au pied de la tour des Anglais pour se rendre à l’église puis il a assisté à sa première transhumance, tout en demeurant au pied du podium. "J’avais promis aux rares départements que je n’avais pas visité pendant la Présidentielle de venir les voir. Je laisse les plateaux télés à la tête de liste Marion Maréchal et je viens au contact des gens", a-t-il déclaré. Il devait clôturer sa visite dans une ferme. Sur ce point, là aussi Christian Bonal, avouait "ne pas connaître l’identité de l’éleveur." Ce dernier lui a sans doute permis aussi d’accéder en voiture à Aubrac, par la route de Salgues, grâce à un laissez-passer. Quant à savoir où il a partagé son repas, interrogé, Bernard Bastide, président du parc naturel régional de l’Aubrac et restaurateur (re) connu, a fait savoir "qu’il ne partageait pas ses idées, je ne veux pas en parler." En résumé, il ne s’est pas attablé du côté de Nasbinals.

Enfin, le préfet a indiqué ne pas avoir mis sur pied un dispositif particulier suite à sa venue. Un épiphénomène, heureusement encore, là-haut sur la montagne.