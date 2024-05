Saint-André-de-Najac. "Et qui dit quand", une exposition de Nicole Pfund à découvrir en juin

Pour la deuxième exposition de cette année, pendant le mois de juin dans son local de la rue du four de Naucelle, le Can propose "Et qui dit quand" de Nicole Pfund. Cette peintre, née en Suisse, habite et travail dans l’Aveyron à St-André-de-Najac depuis 1984. Avec intelligence et une maîtrise technique impeccable de la peinture à l’huile, Nicole dévoile un monde calme, peuplé par des étranges personnages, ni tout à fait humain ni animal, qui nous guettent depuis leurs espaces domestiques à la fois banals et bizarres, et qui, avec beaucoup de patience et plus d’un soupçon d’humour plutôt sardonique, attendent, voire exigent, notre réponse pour animer leurs existences. Cette exposition ouvre ses portes le 1er juin et sera visible entre 10 heures et midi les vendredis, samedis et dimanches et mercredi 26 juin.