Football : "6e, je pense que c’est notre place", saison terminée par un revers 5-0 à Marseille pour les Ruthénoises

Les Ruthénoises se sont inclinées 5-0 sur la pelouse de l’OM Campus ce dimanche après-midi lors de la dernière journée de D2. Elles terminent 6es.

Malgré un maintien acquis il y a quelques semaines, Rodez ne se déplaçait pas à Marseille en mode « touriste » pour la 22e et dernière journée de D2 féminine, ce dimanche. Mais les joueuses de Franck Plenecassagne n’ont pas pu, pour autant, éviter un cinglant revers face à l’OM (5-0) qui abattait sa dernière carte dans la course à la montée en D1 Arkema, échouant finalement derrière Nantes qui accompagnera Strasbourg dans l’élite. « On s’est fait punir sur des moments importants du match, juste avant et après la mi-temps, regrettait l’entraîneur ruthénois à l’issue de la rencontre. On avait quelques absences et on était un peu moins dedans puisque cela fait trois semaines qu’on a rempli les objectifs. On a joué toute l’année donc on a continué contre l’OM, c’est un peu sévère mais c’est comme ça. »

Océane Saunier et ses partenaires ont, en effet, bousculé les Marseillaises une grande partie de la première période avant que Mama Diop ouvre le score juste avant la mi-temps (1-0, 45+1). Puis l’attaquante sénégalais y est allée de son doublé dès le retour des vestiaires (49), ce qui a sonné le glas pour le Raf qui a encaissé trois autres buts de Joseph (90), Perret (82) et Couasnon (90). Les efforts ruthénois auraient cependant pu être récompensés durant le second acte avec un peu plus de réalisme devant le but de la part de Guerin (65) et Barbance (75).

« On a fait une bonne saison, estime Franck Plenecassagne. On finit 6e, je pense que c’est notre place, on est invaincu contre les équipes qui nous suivent, on a 9 défaites sur 10 matches sur les équipes qui nous précèdent. À voir ce qu’il nous faut demain pour aller plus haut mais sur le contenu du jeu je pense qu’on a fait égal avec tout le monde hormis Marseille puisque c’est l’équipe qui nous punit deux fois (0-4 et 5-0). Il va falloir recruter intelligemment. » Place désormais aux vacances.