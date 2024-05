Handball : sept ans après, le Roc attend toujours la Nationale 1

Après avoir longtemps dominé sa poule cette saison, le Roc a manqué sa troisième et dernière balle de match pour accéder en N1, samedi 25 mai. Le Roc évoluera donc à l’étage inférieur pour la 8e fois consécutive à la rentrée…

Tout était réuni pour qu’enfin le Roc Aveyron handball mette fin à sa disette longue de sept ans et arrache son billet pour la Nationale 1. Avec 19 premières journées (sur 22) quasi parfaites, une ambiance dingue à l’Amphithéâtre à chaque match, en particulier lors des deux derniers contre Limoges et La Rochefoucauld, samedi, décisifs pour l’accession, tous les voyants semblaient au vert. Et pourtant, non, Rodez-Onet évoluera bien en N2 la saison prochaine…

Trois départs actés Samedi soir, au moins trois Ruthéno-Castonétois ont joué leur dernier match à l’Amphi sous les couleurs du Roc : Mohamed Nouri-Horri, Maxime Morzier et le gardien Elhadji Gaye. Le premier ayant déjà signé à Gien (Loiret), tandis que le dernier, qui n’a pas encore trouvé de club, souhaite se rapprocher de la région parisienne.

Cet ultime revers face aux Charentais (30-32), les faisant chuter de la première à la deuxième place, met encore un peu plus en évidence les difficultés des Aveyronnais, mastodontes de leur poule (540 000 € de budget), à retrouver ce fameux troisième niveau national, malgré une volonté claire d’y parvenir.

Julien Demetz en 2017 : "L’objectif est le retour en N1"

Et ce n’est pas la première saison que le club phare du département échoue dans cette quête. "L’objectif est le retour en N1. Et, si je suis bien sûr conscient qu’on a besoin de temps, qu’il ne faut pas brûler les étapes, j’ai envie que cette accession se fasse le plus rapidement possible", disait en 2017, quelques semaines après la descente de N1 en N2 et à l’aube de l’exercice suivant, le coach de l’époque Julien Demetz. Une saison que ce dernier et les siens termineront finalement au deuxième rang, tandis que la montée était déjà réservée au seul leader.

La suite a été en revanche plus délicate, avec un maintien acquis à la dernière journée en 2018-2019 et une 9e place lors de l’exercice suivant, interrompu par le Covid. La crise sanitaire impactant aussi l’année d’après, Rodez-Onet n’avait alors pu disputer (et gagner) que deux rencontres.

C’est à l’été 2021 que le club du président Courtin a pris un grand virage, avec le départ de Julien Demetz et l’arrivée de Raphaël Geslan, en tant que manager. "Pour la Proligue (deuxième division), le rêve est permis avec le recrutement d’un très grand nom du handball qui sera le nouveau coach, mais aussi le directeur général du club", disait à l’époque le président. Une ambition mise à mal par les échecs de montée en N1 lors des deux dernières saisons, ayant finalement scellé le sort de Geslan il y a un an. Et donc, également, par la déception de cette fin de saison, sous les ordres de Yohann Ploquin, que personne n’avait vraiment vu venir. Quand ça ne veut pas…