Hôpital de Villefranche-de-Rouergue : les nouveaux internes sont là

Chaque semestre, le centre hospitalier de la Chartreuse organise une soirée d’accueil pour les nouveaux professionnels de santé de la région, profitant de l’arrivée des internes en médecine au sein du territoire.

De nouveaux personnels viennent renforcer les équipes du centre hospitalier de la Chartreuse.

Cette année, le territoire villefranchois accueille sept internes, dont trois en médecine générale dans des cabinets médicaux locaux (Villeneuve-d’Aveyron, Rieupeyroux et Villefranche), et quatre internes rejoignent les services de médecine polyvalente et d’unité de gériatrie aiguë du centre hospitalier. "Les internes sont des étudiants en 3e cycle d’études de médecine qui ont réussi le concours de l’internat après six années d’études", indiquent les responsables de l’hôpital.

"Cette étape de leur formation correspond à une spécialisation et à un apprentissage pratique sous la supervision d’un médecin expérimenté. Au cours de cette période, ils choisiront leur spécialité et éventuellement leur lieu de travail." Une soirée d’accueil a été organisée par la communauté pluri-professionnelle du territoire de santé et le centre hospitalier, réunissant divers nouveaux professionnels de la santé tels que des internes en médecine, médecins spécialistes en gynécologie obstétrique, ORL, urgentistes…