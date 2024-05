Espalion. La soirée spectacle a tenu toutes ses promesses

Une belle soirée qui en annonce d’autres au cours d‘un été qui s’annonce festif et culturel au village.

L’église paroissiale Notre-Dame de l’Assomption, dans le coquet village de Flaujac, avait fait le plein de spectateurs, samedi dernier, à l’occasion d’un hommage à Claude Nougaro et à Jean Ferrat.

"Notre chère église est si belle, grâce à sa restauration", a dit en préambule la représentante du foyer rural qui a pris le relais et a programmé plusieurs animations dans les mois à venir pour poursuivre cette œuvre : feu de la Saint-Jean, vide-greniers, concert duo de violons, et opéra-concert. Un village qui continue à s’embellir avec sa partie fortifiée en cours de restauration également par son propriétaire.

L’hommage aux deux monuments de la chanson pouvait commencer, après le son de la cloche de l’église qui annonçait son début.

Un spectacle articulé en deux temps par Anna-C : une vingtaine de chansons en hommage, à Claude Nougaro, chanteur, jazzman et poète à la voix chaude et rocailleuse, au répertoire où le lyrisme se conjugue avec des mots empreints de poésie. Et, d’autre part, Dominique Vernay, l’ami enfin retrouvé, qui a interprété une vaste sélection de titres du répertoire de Jean Ferrat qui a alterné durant sa carrière chansons sentimentales, chansons poétiques et chansons engagées.

L’équipe de bénévoles du foyer rural a apporté une touche de plaisir partagé à cette soirée, en proposant grillades et une restauration rapide, autour de la buvette.

La saison festive est lancée et le village de Flaujac vous attend désormais pour d’autres manifestations qui animeront l’été 2024.