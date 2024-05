Baraqueville. Le centre équestre de Vors ouvre ses portes au handicap

Les Écuries de Vors organisent une journée portes ouvertes sous l’égide du comité départemental d’équitation et de la Fédération française d’équitation pour promouvoir l’équitation dans le département.

Cet événement inclusif est ouvert à tous, y compris aux personnes en situation de handicap mental ou physique, les seniors, les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance, et ceux luttant contre l’exclusion sociale.

Parmi les centres invités, on trouve La Frégière, les Écuries du Connemara, l’Académie équestre de Salmiech, Ségala Lévézou Équitation, et la ferme Natur’ailes.

Les activités proposées incluent l’attelage, la médiation animale, l’équithérapie, et la rééducation. L’événement bénéficie du soutien de l’élevage Callegari et de la commission cheval et handicap.

Pour plus d’informations, contacter le centre équestre de Vors au 06 03 33 86 12.