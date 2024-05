Villeneuve. Les artistes du Causse exposent à la Tour

L’association de la galerie la Tour continue à jouer son rôle de "passeur d’art" puisqu’elle permettra aux habitants du territoire et aux touristes de découvrir cet été des œuvres contemporaines dans le site naturel extraordinaire de Montsalès et dans un bâtiment du XIVe siècle auquel elle a su redonner vie. Malgré les caprices du printemps, la Tour ouvrira ses portes vendredi 31 mai, à partir de 19 heures, pour le vernissage de la première exposition de la saison. Il sera animé musicalement.

Pour son exposition collective "Les artistes du Causse", la galerie associative a invité André Stengele, Anne-Sophie Delmas, Dominique Gohin, Daniel Cadilhac, Laurent Mellet, Danielle Teyssèdre à investir les trois étages de la Tour. Ces créateurs n’ont en commun que le fait d’habiter à une proximité relative de Montsalès, c’est-à-dire qu’ils sont tous du "pays" mais ils présentent des œuvres qui ouvrent sur des univers complètement différents. Cette rencontre avec des créateurs qui partagent nos lieux de vie et qui révèlent à cette occasion leur imaginaire, leur technique, leur talent, est particulièrement intéressante. Cette exposition sera présentée du 31 mai au 31 juillet, du vendredi au dimanche, de 16 heures à 19 heures. L’entrée est libre. Les sculptures de Gilles Bonnin qui marient "métal, céramique, osier, fil de cuivre", établissent "un jeu subtil qui s’installe entre le plein et le vide", forment "un équilibre précaire entre force et fragilité" animeront les jardins de la Tour de juin à septembre.