Marcillac-Vallon. Les latinistes du collège Soulages à la découverte de l’antiquité

Trois événements estampillés "Découverte de l’Antiquité" ont récemment garni le programme des latinistes du collège Pierre-Soulages. Tout d’abord 58 d’entre eux se sont rendus fin avril à l’Archéosite de Montans (Tarn) à l’occasion des journées de reconstitution celte. Ils ont découvert un véritable camp celte peuplé d’irréductibles Gaulois qui leur ont enseigné l’art de la forge, les pratiques culinaires de l’époque et le maniement des armes ! En suivant, ce sont les latinistes de 4e qui ont animé l’initiation au latin à destination des élèves de 6e sous forme d’escape game autour du thème des Enfers et de la mythologie. Enfin, cette semaine, les latinistes de 5e et les collégiens de l’option FCA ont présenté aux élèves de 6e les mythes de Perséphone, Icare, Ariane et Hercule afin de les préparer au spectacle de l’après-midi : la "concerférence" du duo Istoar ! Aux rythmes du doudouk, de la mandoline, du bendir et de la guitare, les deux membres du duo passionnés d’histoire ont raconté la mythologie entre blues, rap et déclamation poétique.

Captivé, le public a gratifié le spectacle de d’applaudissements nourris.