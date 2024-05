Saint-Amans-des-Cots. L’insertion des jeunes reste la priorité pour la Mission locale départementale

L’Espace emploi formation d’Entraygues-Saint-Amans a tenu son assemblée générale sous la coprésidence de Christian Cagnac et de Danielle Pinquier.

L’objectif de l’association est de tout mettre en œuvre afin d’aider les demandeurs d’emploi au travers de l’accueil, l’orientation, l’information et l’accompagnement. Elle répond également aux besoins des salariés, jeunes, collectivités, entreprises, associations et particuliers. Des parcours d’insertion professionnelle sont mis en place, grâce à la collaboration des services du territoire d’action sociale du département pour les bénéficiaires du RSA et à l’association Adel, qui sont des outils permettant un retour à l’emploi adapté aux différents publics en insertion. Dix personnes ont pu travailler via l’association intermédiaire Adel et ont effectué 4 260 heures.

Au cours de l’année 2023, 131 personnes ont été accueillies et 4 365 contacts ont été enregistrés. 116 offres d’emploi ont été traitées et 93 personnes ont pu bénéficier de contrat saisonnier, de CCD supérieur ou inférieur à 6 mois ainsi que de CDI. 15 bénéficiaires du RSA ont été accompagnés et six sont sortis du dispositif en trouvant un emploi durable. Adel intérim, Entreprise de travail temporaire d’économie social et solidaire a permis de répondre à un besoin local en main-d’œuvre et les salariés totalisent 6 145 heures travaillées.

La Mission locale départementale favorise l’insertion professionnelle du public âgé de 16 à 25 ans. Le conseiller a accompagné cinq jeunes du territoire sur ses permanences à Entraygues. Vous pouvez prendre rendez-vous au 05 65 73 85 85. Le bilan moral et financier a été approuvé et les actions prévues pour 2024 ont été présentées. Une multitude d’offres d’emploi dans tous les secteurs d’activité sont à pourvoir sur le territoire.

Vous pouvez les consulter dans les locaux au 3, rue du collège à Entraygues-sur-Truyère ou 12 rue principale au bourg de Saint-Amans-des-Côts. Les conseillères présentes pourront vous aider à la rédaction et la mise en page des CV et les transmettront aux employeurs.

Contact. Entraygues-sur-Truyère au 05 65 44 49 58 : mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8 h 15 à 12 h 30 et de 13 heures à 17 h 30. Saint-Amans-des-Côts au 05 65 51 64 19 : lundi de 13 h 30 à 17 h 30.