Decazeville. Rassemblement lundi soir devant la Maison de la Résistance

Ce lundi 27 mai à 18 h 30, l’Anacr (Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance) du Bassin Houiller organise un rassemblement devant la Maison Départementale de la Mémoire, de la Résistance et de la Citoyenneté à Aubin.

"Rappelons, ce 27 mai, les valeurs humanistes, démocratiques et patriotiques qui inspirèrent le combat de la Résistance qui s’inscrit dans le devoir de mémoire à l’égard de ceux qui ont combattu et souvent sont tombés pour la Liberté.

C’est aussi répondre au besoin de mémoire de ce que furent les drames et les luttes du passé, dans un monde qui connaît toujours les guerres, le racisme sous toutes ses formes, la xénophobie, les atteintes aux libertés et à la dignité humaine, la torture, la résurgence du fascisme, contre lequel il faut poursuivre le combat que menèrent les Résistants. Dès l’été 1940, à l’extérieur du pays, l’appel du général de Gaulle lancé depuis Londres le 18 juin allait rassembler autour de lui les premiers Français libres, tandis que sur le sol national occupé, des femmes et des hommes allaient refuser la capitulation, l’occupation, l’assassinat de la République et la suppression des libertés, affirmer leur volonté de poursuivre le combat", souligne Pascal Mazet, président de l’Anacr du Bassin.