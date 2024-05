Roland-Garros 2024 : le premier tour débute ce dimanche, voici le programme des Français et Françaises

Ce dimanche 26 mai 2024, c’est le grand début de Roland-Garros. Le premier tour va animer la Porte d’Auteuil. Avec 29 Tricolores en lice, dans le tableau masculin et féminin. Voici le programme !

La fin du mois de mai est attendue par les fans de balle jaune, et pour cause : c’est le grand début de Roland-Garros ! La balle jaune va briller sur les courts, Porte d’Auteuil, dès ce dimanche 26. Voici le programme pour les joueurs et joueuses qui représenteront l’Hexagone.

Déjà un duel face à Djokovic…

Le tirage au sort a déjà réservé un très gros morceau pour Pierre-Hugues Herbert. Avec 33 bougies au compteur, le 143e mondial a tout simplement hérité… de Novak Djokovic. Le Serbe, tenant du titre, compte 24 sacres en Grand Chelem, dont trois en terre parisienne.

Ugo Humbert, qui arrive au tournoi en ayant le meilleur classement ATP parmi les Tricolores (17e), sera opposé à Lorenzo Sonego, italien classé 50e. Gaël Monfils et ses 37 ans devront écarter le Brésilien Thiago Syboth Wild, 58e. Voici le programme des Français :

Pierre-Hugues Herbert (143e, invité) – Novak Djokovic (SRB/1er)

– Novak Djokovic (SRB/1er) Roberto Carballes (ESP/62e) – Constant Lestienne (86e)

Gaël Monfils (38e) – Thiago Seyboth Wild (BRA/58e)

– Thiago Seyboth Wild (BRA/58e) Giulio Zeppieri (ITA/148e, issu des qualifications) – Adrian Mannarino (22e)

Tomas Martin Etcheverry (ARG/29e) – Arthur Cazaux (77e)

Arthur Rinderknech (73e) – Adam Walton (AUS/95e, invité)

– Adam Walton (AUS/95e, invité) David Goffin (BEL/115e) – Giovanni Mpetshi-Perricard (117e, invité)

Grégoire Barrère (108e, qualifié) – Alexander Bublik (KAZ/19e)

– Alexander Bublik (KAZ/19e) Luca Nardi (ITA/70e) – Alexandre Müller (90e, invité)

Matteo Arnaldi (ITA/36e) – Arthur Fils (29e)

Ugo Humbert (17e) – Lorenzo Sonego (ITA/50e)

– Lorenzo Sonego (ITA/50e) Ben Shelton (USA/15e) – Hugo Gaston (104e)

Sebastian Korda (USA/28e) – Harold Mayot (121e, invité)

Luca Van Assche (101e) – Denis Shapovalov (CAN/123e)

– Denis Shapovalov (CAN/123e) Nicolas Jarry (CHI/16e) – Corentin Moutet (79e)

Terence Atmane (120e) – Sebastian Ofner (AUT/45e)

– Sebastian Ofner (AUT/45e) Richard Gasquet (124e, invité) – Borna Coric (CRO/71e)

… et une autre montagne pour les Françaises

Si Herbert doit faire face au numéro 1 mondial, même son de cloche pour Leolia Jeanjean dans le tableau féminin. Issue des qualifications, la 143e au WTA sera opposée à Iga Swiatek, en tête de ce classement. Caroline Garcia, la Tricolore la mieux classée (23e), a vu le tirage lui réserver Eva Lys, joueuse allemande qui est passée par la case qualifications pour rallier la Porte d’Auteuil.

Alizé Cornet et Varvara Gratcheva ont hérité de deux membres du Top 10 : la Chinoise Qinwen Zheng (8e) pour la première et la Grecque Maria Sakkari (7e) pour la seconde. A noter un duel 100 % hexagonal entre Fiona Ferro et Diane Parry. Voici le programme des Françaises :