Rugby : Millau en ballottage très légèrement favorable pour la montée en Fédérale 1 après son succès chez lui contre Sarlat

Lors du 8e de finale aller de Fédérale 2 ce dimanche au parc des sports, les Millavois ont subi la puissance des Périgourdins. Mais ils ont réussi à passer devant sur la fin, s’imposant au final de trois unités, 28-25. Le retour dimanche prochain s’annonce d’ores et déjà dantesque.

Si la mise en route a été compliquée pour les Somistes, menés 9-0 au quart d’hier de jeu ce dimanche devant des spectateurs venus en nombre, la machine millavoise s’est ensuite enclenchée, avec notamment deux essais des gros, Hérail et Fournier, pour basculer à la pause à 15-12.

Sauf que Sarlat, qui a terminé premier dans la poule qui comptait notamment un autre club aveyronnais, le Sporting club decazevillois, c’est du costaud. Et après les citrons, les visiteurs du jour sont eux aussi allés par deux fois derrière la ligne. Pour prendre le large.

Sauf que ces Aveyronnais-là voulaient aussi leur part du gâteau. Et après que le buteur Escalais a grignoté le retard au pied, c’est le rentrant Calvi qui s’est retrouvé en terre promise, avant qu’Escalais ne donne six points d’avance via la transformation passée à quelques secondes de la fin. Pour un ballottage légèrement favorable au final, 28-22 ; enfin pensait-on avant une ultime pénalité des visiteurs, laissant un écart encore plus infime, 28-25.

Tout reste donc à faire dimanche prochain, lors de la manche retour à Sarlat. Avec à la clé une montée en Fédérale 1 promise au vainqueur ! Rien que ça !