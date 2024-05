Durenque. Stage de poterie aux moulins

La poterie raku, technique traditionnelle japonaise, allie cuisson et effet spectaculaire de la poterie. Un stage dédié à cette méthode unique offre une expérience créative et apaisante, idéale pour explorer une facette fascinante de la céramique.

Qu’est-ce que la poterie raku ? Cela consiste à cuire des pièces en argile émaillé, puis à les retirer du four encore incandescent pour les placer dans des matériaux combustibles. Ce processus crée des motifs uniques et imprévisibles sur les pièces, rendant chaque création véritablement unique. Un moment de relaxation et de créativité ! Ouvert aux débutants.

Rendez-vous le 8 juin et le 6 juillet sur le site des moulins de Roupeyrac à Durenque.

Sur inscription au 05 65 78 18 85. À partir de 10 heures, 60 € les deux jours.