Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Très belle édition du festival de tango

La 19e édition du festival de tango argentin s’est déroulée durant quatre jours, accueillant près de 500 festivaliers venus de toute la France et même d’Allemagne, de Belgique, du Luxembourg et 25 artistes invités prestigieux : maestros, orchestres ou DJ venant d’Italie, d’Allemagne, de Norvège, des Pays-Bas, de France et d’Argentine.

Un événement qui ne peut exister que grâce à l’engagement logistique et financier de la commune, l’aide du Département, de la Région et du Crédit agricole. Il y avait les habitués qui viennent parfois depuis 10 ans, et ne manquent cet événement qu’à contrecœur. Et d’aucuns, venant pour la première fois, ont découvert la qualité de cet événement dans ce coin de verdure aveyronnais, le cadre exceptionnel de la petite cité de caractère, l’accueil chaleureux des Marmots, et se promettent de revenir.

Cette année encore, la programmation a été pensée pour permettre aux Marmots de participer : le concert de l’Hyperion ensemble, moment très attendu désormais, une exposition, une conférence, un cours de découverte.

Le point d’orgue de cette volonté d’ouverture fut sans doute le spectacle "Champions !" pendant lequel tous ont pu rire des facéties de 8 couples participant à un championnat de tango, où les acteurs n’étaient autres que quatre maestros qui donnaient des cours en journée. De la haute voltige, de l’humour et des trouvailles scéniques qui ont réjoui les spectateurs.

Une très belle édition qui laisse dans les yeux de chacun, des étoiles, et aux organisateurs, l’envie de s’atteler à la préparation de… 2025.