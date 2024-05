Luc-la-Primaube. Un mercredi entre balade, sport et sensations fortes à la MJC

Mercredi dernier, les plus petits qui fréquentent l’accueil de loisirs de la MJC à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube se sont baladés en forêt le matin et ont décoré un galet l’après-midi. Les 6-8 ans ont développé leur créativité avec Mélanie avec tout ce que l’on jette habituellement et à l’aide de matériaux naturels et pratiqué de nouveaux sports avec Axel dans le cadre des Jeux olympiques le matin et fabriqué une tête à trou pour Pitt ocha l’après-midi. Les 9 ans et plus ont passé une journée dans le noir. Un divertissement hors du commun avec des sensations fortes et de grands frissons.

Au programme du mercredi 29 mai, atelier découverte du potager (2 €) le matin et atelier manuel l’après-midi avec création de la tête à gazon, activités manuelles et créatives avec Mélanie et Jeux olympiques avec Axel le matin et OKLM l’après-midi pour les 6-8 ans, création de lots pour le quine du 26 juin le matin et sport l’après-midi (city park) pour les 9 ans et plus.

Soirée cannibale et cache-cache en extérieur ce vendredi 31 mai en soirée pour les 14/17 ans.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.