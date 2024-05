Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Une balade autour des plantes médicinales

Dimanche, une balade botanique s’est tenue sous un ciel radieux, offrant aux participants une plongée fascinante dans l’univers

des plantes médicinales. La balade est organisée par le Corum, tiers lieu de l’espace emploi formation des Causses à l’Aubrac, et guidée par Julien Kern, herboriste et phytologue. Les participants se sont réunis au cloître pour une promenade éducative à la découverte des plantes médicinales. Il a guidé les participants le long des rives du Lot, présentant chaque plante avec ses caractéristiques distinctives et ses vertus thérapeutiques avec un temps de questions-réponses, permettant à chacun d’approfondir ses connaissances. La balade sera répétée en juin pour découvrir les plantes autour de l’équinoxe d’été. Suivez les réseaux du Corum pour connaître la prochaine date, sur facebook.com/le.corum instagram.com/corum.tierslieu