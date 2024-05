Espalion. Une nouvelle collecte décevante !

Tous les deux mois, l’association des donneurs de sang bénévoles du Nord-Aveyron se mobilise dans l’espoir de collectes fructueuses.

Que se passe-t-il sur le secteur de collecte de sang d’Espalion-Saint-Côme-d’Olt ? Alors que sur les autres lieux de collectes du département les résultats semblent repartir à la hausse et se rapprocher des résultats d’avant Covid, ce mouvement positif ne se perçoit pas ici. Alors que toutes les collectes avaient été très bonnes pendant la période de Covid, depuis l’été 2022, elles enregistrent toutes une baisse très sensible et cette tendance perdure.

Pour cette collecte de mai, seulement 134 candidats se sont présentés, ce qui la situe en 30e position des 38 collectes réalisées depuis la création de l’ADSBNA sur ce secteur, la moyenne des dons par collecte est en régression constante depuis quelques années : 193 en 2020, 176 en 2021, 164 en 2022, 143 en 2023 et, pour l’instant de 138 en 2024.

Des donneurs fidèles

Les 134 candidats sont bien entendu tous à remercier très chaleureusement, dont les 4 primo donneurs qui sont l’avenir de ce mouvement. Cette collecte était soutenue par l’Amicale du Personnel de la Ville d’Espalion. Tout a été mis en œuvre pour motiver tous les membres et, ils sont venus nombreux. Lors d’une précédente collecte avec le soutien de cette amicale, 190 donneurs s’étaient présentés… Au cours de cette collecte, Catherine Saint-Fleuret de Saint-Chély-d’Aubrac (mais aussi de Saint-Côme-d’Olt), s’est présentée pour offrir un peu de son sang une nouvelle mais dernière fois. Elle est donneuse de sang assidue depuis cinquante ans et ce 15 mai, elle s’est présentée avec nostalgie pour un dernier don puisqu’atteinte par la limite d’âge réglementaire. Mais, une bonne surprise l’attendait car elle s’est vue remettre la médaille d’Or avec palme des donneurs de sang, amplement méritée. Cette médaille lui a été remise par le docteur Bénédicte Sejor de l’EFS, en présence d’Alain Dauzat qui succède à Daniel Lederff à la présidence de l’ADSBNA et de membres de l’antenne d’Espalion. Pour continuer à servir cette noble action qu’est le don de sang, Catherine a décidé de rejoindre l’association pour le don de sang du Nord Aveyron, où elle a été accueillie avec joie.

Sauf changement improbable, la prochaine collecte sur le secteur n’est prévue que les 2 et 3 octobre 2024.

Un délai très long qui devrait permettre à tous les donneurs potentiels d’être en pleine forme et de se présenter très nombreux pour accomplir ce magnifique acte civique et généreux et relancer une dynamique positive.