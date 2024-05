Trémouilles. À la rencontre de deux éco-délégués

Rencontre avec Gabriel Delmas 13 ans, et Leia Trémollières 11ans, résidents de la commune de Trémouilles, éco-délégués au collège Jean-Amans de Pont-de-Salars.

Comment avez-vous découvert cette activité au sein de votre collège ?

Dès le premier jour de la rentrée les professeurs ont parlé de cette opportunité de défendre ces valeurs écologiques. Une élection a lieu car il y avait plusieurs candidats par classe.

Pourquoi vous a-t-elle intéressé ?

Leia. Au vu du projet "écoshop", je souhaitais donner une seconde vie aux objets achetés.

Gabriel. C’est également l’idée d’être un ambassadeur dans le recyclage. Ma mère est déjà dans cette optique, ce qui me facilite ce choix.

L’industrie textile est l’un des plus grands pollueurs au monde. Face à ce constat, nous avons décidé d’agir. En 2022, l’écoshop est né.

Les deux principaux thèmes qui ont été abordés cette année sont le jardinage et la recyclerie écoshop, comment cela se passe ?

Pour le jardinage, des graines, des pots, des jardinières sont déposés, les élèves les sèment et assurent un arrosage régulier, puis quand les plants sont prêts, ils sont mis à disposition lors de l’ouverture de l’écoshop. Pour la recyclerie, chaque élève apporte ce qu’il souhaite : vêtements, bijoux, mugs, livres, jeux, bols, tasses… avec l’accord des parents bien sûr. Les objets récoltés alimentent une boutique au sein du collège, l’écoshop, qui fonctionne sans argent, selon le principe du troc : les élèves qui ont participé à la collecte peuvent se servir parmi les objets de la boutique.

La méthode "Bisou"

Afin de mettre en valeur ces actions, à la salle des fêtes de Rodez, les éco-délégués du collège ont participé au forum de l’Aveyron. Sur le stand, outre des affiches, des marque-pages, des flyers racontaient leurs actions au sein du collège. Ils ont expliqué comment lire l’étiquette d’un vêtement et additionner des points afin d’obtenir un vêti-score, comment appliquer la méthode "Bisou" pour faire des achats plus raisonnés et responsables. La méthode "Bisou" est un acronyme : (B) besoin, (I) immédiat, (S) semblable, (O) origine, (U) utilité. Cette journée était aussi l’occasion d’aller à la rencontre d’autres jeunes et de participer à des ateliers et conférences sur le thème du développement durable.

Pour la première fois, les éco-délégués ont présenté leur projet écoshop au prix de l’action organisés par le ministère de l’Éducation nationale. Ils ont gagné le prix académique de Toulouse qui les verra peut-être partir à Paris s’ils remportent le prix national, mais c’est surtout pour ces jeunes un merveilleux encouragement à continuer. Car être dans cette démarche écologique soulève parfois des réflexions un peu moqueuses mais tous les deux sont unanimes : être vigilant dans son comportement n’empêche en rien de s’amuser, de se divertir, d’être heureux.