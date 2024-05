Âgés de 2 à 6 ans, quatre enfants retrouvés livrés à eux-mêmes au milieu d’excréments dans un appartement

Les enfants étaient en train de cuisiner à même le sol avec une plaque, au milieu d’excréments, quand les secours sont intervenus à Reims.

Un voisin a donné l’alerte dimanche 26 mai 2024, menant les pompiers et la police à la découverte de quatre enfants livrés à eux-mêmes dans un appartement de Reims (Marne). Âgés de 2 à 6 ans, ils étaient en train de se faire à manger avec une plaque, sur le sol, alors que des excréments étaient répandus dans la pièce. De quoi se poser des questions sur la durée de l’absence des parents.

Selon les informations de France Bleu, les quatre enfants, issus d’une même famille, ont été pris en charge et hospitalisés.

Le conjoint avait l’interdiction d’approcher la mère

Les secours étaient toujours présents quand la mère des quatre enfants et son conjoint sont revenus à l’appartement. L’homme se serait rebellé lors des explications avec les policiers et a été placé en garde à vue. Il n’est le père d’aucun des petits pris en charge. La mère a également été interpellée pour être entendue par les forces de l’ordre.

L’homme n’est pas inconnu de la justice, il avait été déféré en octobre 2023 pour violences conjugales et violences sur les enfants qui ont été retrouvés dans l’appartement. La justice lui interdisait d’entrer en contact avec la mère et les enfants. On ne savait pas encore pourquoi les petits ont été laissés seuls, ni combien de temps.