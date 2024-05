"Après 7 ans au PSG, j’ai décidé de rejoindre Rodez" : quand l’IA imagine Kylian Mbappé au Raf sur le ton de l’humour

En reproduisant la voix de Kylian Mbappé avec une intelligence artificielle, la page humoristique Better in Aveyron s’est amusée à imaginer la venue de l’international français à Rodez !

Le contrat de l’international français Kylian Mbappé se termine avec le PSG le 30 juin 2024. Si tous les experts le voient rejoindre le prestigieux club espagnol du Real Madrid, la page humoristique "Better un Aveyron" a partagé un scoop : Kylian Mbappé va signer au Rodez Aveyron Football !

"Salut à tous, après 7 ans au Paris-Saint-Germain, il est temps de vous annoncer quelque chose d’exceptionnel. Après des discussions passionnantes avec Didier Santini, j’ai décidé de rejoindre Rodez. Ce club a un potentiel énorme". Sur Instagram, il l’a annoncé de vive voix. Ou pas. Si on reconnaît la voix de l’attaquant français, c’est en réalité une intelligence artificielle qui l’imite.

"Ici, c’est Rodez !"

Si tout le monde salue le parcours exceptionnel de Rodez en Ligue 2, Kylian Mbappé ne viendra pas en Aveyron, au risque de vous décevoir. La page "Better in Aveyron" nous offre tout de même le plaisir d’entendre un faux Kylian Mbappé rêver de goûter les burgers de Big Gachou ou de déguster un verre de suze au Bowling du Rouergue.

"Rodez est en play-off pour la Ligue 1. C’est un défi excitant que je veux relever avec mes nouveaux coéquipiers. Je connais la Ligue 1, je veux pouvoir apporter mon expérience. À très bientôt sur le terrain. Ici, c’est Rodez". Ce message à prendre au second degré est à écouter sur la page Instagram de "Better in Aveyron" :

Le RAF a été défait à Saint-Etienne en play-off et ne jouera pas la montée contre Metz en barrages, au terme d’une saison historique.