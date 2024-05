Aveyron : "Les Bonnes débroussailleuses" vous invite à la marche des fiertés le 8 juin

La marche des fiertés à Villefranche se déroule le 8 juin prochain. Organisée par le collectif "Les Bonnes Débroussailleuses", elle a pour objectif de rendre plus visible les minorités sexuelles dans le monde rural.

Pour la 4e fois depuis 2019, Villefranche va accueillir une marche des fiertés, samedi 8 juin. Un rendez-vous à l’initiative du collectif "Les Bonnes débroussailleuses", créé en 2019. "Notre objectif est de mettre en lumière les diverses orientations sexuelles et affirmer notre présence sur le territoire rural", indique Robin José, membre du collectif. "Nous sommes beaucoup d’agriculteurs. Il y avait plusieurs associations LGBTQIA + à Rodez, mais sur le territoire villefranchois, on se sentait seul, loin de ces structures."

"Coup de pied dans la fourmilière"

"À la campagne, on peut observer un petit temps de décalage sur certaines problématiques sur les minorités sexuelles", ajoute le jeune agriculteur. "Nous sommes là pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. Parfois, la culture dans le monde agricole peut être viriliste. C’est également en dialoguant qu’on fait avancer les choses. On débroussaille les idées reçues."

En 2023, les agressions homophobes ont augmenté de 13 % à l’échelle nationale (chiffres SOS homophobie). "Les mentalités peuvent mettre plus de temps à évoluer, mais il y a un réel besoin", poursuit Robin José. "Suite à la libération générale de la parole, on remarque que l’environnement se dégrade, en réaction. C’est un combat de tous les jours." Tout au long de l’année, le collectif organise plusieurs interventions, notamment dans les écoles et collèges, auprès d’un jeune public.

"C’est essentiel de faire de la prévention", ajoute le jeune homme. À la prochaine rentrée, le collectif devrait tenir une permanence à la Maison des jeunes citoyens de Villefranche.

"Nous menons aussi ces actions pour les jeunes de la communauté LGBTQIA +. Ils peuvent parfois se sentir moins visibles, car il n’y a pas de lieux de rassemblement sur le territoire. Cette marche des fiertés est là pour rassembler. Nous sommes en contact avec plusieurs associations en Occitanie, et il y a une multiplication des prides dans le monde rural, en Ariège, à Mende, dans le Lot. C’est important d’être de plus en plus visibles".

Le déroulé de la journée

Rendez-vous le 8 juin à partir de 13 h place Saint-Jean pour un grand pique-nique sorti du sac et découverte du village associatif. À 15 heures, le cortège de la marche s’élancera de la place Saint-Jean en musique, pour un tour de ville festif et politique, ponctué de prises de paroles, danses et autres surpris. À 17 h 30, retour place Saint-Jean pour la remise des lots de tombola. À partir de 18 h 30, soirées-concerts et DJ sets au 216 chemin de la Borie des Pères, à Villefranche (adhésion à l’association LBD à prix libre). Pour rappel, des ateliers d’échanges sont aussi régulièrement organisés à l’association des Haut Parleurs à Villefranche et à Hors-Loge à Najac.