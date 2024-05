CARTES. Météo : températures en baisse, averses orageuses, 22 départements placés en vigilance ce lundi 27 mai

Ce lundi 27 mai s’annonce pluvieux, des Pyrénées aux Alpes.

"Des pluies faibles à modérées s’étirent en matinée des Pyrénées au sud du Massif central, puis à la vallée du Rhône à la mi-journée, en prenant parfois un caractère orageux", tel est notamment le programme de la journée de ce lundi 27 mai annoncé ce dimanche 25 mai par Météo France.

Pour ce lundi 27 mai, l’établissement public de météorologie a placé 3 départements en vigilance jaune "crues" et 19 autres en vigilance jaune "orages". Quatre départements d’Occitanie sont concernés :

Aveyron

Lozère

Gard

Hérault

19 départements sont placés en vigilance jaune orages ce lundi 27 mai

Selon La Chaîne Météo, on retrouvera des averses "quasiment dans toutes nos régions. Dans l’est et au nord, les cumuls de pluie seront assez importants en raison de la plongée d’une nouvelle goutte froide du Danemark vers la France".

\u26a0\ufe0f\u26c8\ufe0f Attention aux #orages. Ils éclatent en ce début d'après-midi sur les Hauts-de-France, puis de l'Auvergne-Rhône-Alpes au Jura à l'Alsace ce soir. Demain, une vague orageuse plus importante remontera des Pyrénées à l'Italie, apportant de bons cumuls de pluie\ud83d\udca6des #Cévennes aux… pic.twitter.com/9KEzYQgUBd — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 26, 2024

Dans le détail, dans la matinée de ce lundi 27 mai du bassin aquitain à Rhône-Alpes jusqu’au Jura en passant par le Massif central, les pluies sont fréquentes, ponctuellement marquées aux abords des Cévennes. Près de la Méditerranée, le ciel est menaçant, tout comme près de la Manche où des averses se déclenchent.

Dans l’après-midi, les pluies se poursuivent des Pyrénées à Rhône-Alpes jusqu’au Jura où elles sont ponctuellement marquées, notamment près des Cévennes. Les bords de la Méditerranée sont concernés par quelques averses, excepté la Corse. Partout ailleurs, c’est un ciel variable qui domine, avec des averses près de la Manche.

Averses orageuses en soirée

Enfin en soirée, les pluies sont soutenues en Rhône-Alpes jusque dans l’arrière-pays provençal, parfois orageuses. Sur les Pyrénées-Orientales et les bords de la Méditerranée, les averses orageuses du début de soirée laissent la place à un temps plus sec, mais venté avec la levée du mistral et de la tramontane. Partout ailleurs, les éclaircies ont tendance à se multiplier dans un air relativement frais.

Températures en baisse

Du côté des températures, elles sont plutôt en baisse. Les minimales vont de 8 à 11 degrés sur le quart nord-ouest du pays, 11 à 15 ailleurs avec des pointes jusqu’à 18 degrés près de la Méditerranée.