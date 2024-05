Deux pharmacies qui n’en feront plus qu’une : comment le bassin decazevillois s’adapte à la baisse de la population

Deux pharmacies vont définitivement fermer pour n’en former qu’une.

Nous arrêtons la semaine prochaine. Il faudra désormais vous adresser à la pharmacie place Wilson, à La Vitarelle ou à la pharmacie Ceres." Depuis quelques semaines, les clients sont prévenus de ce qui se préparait depuis un an et demi, la réorganisation des pharmacies decazevilloises. Deux d’entre elles, celle de Trépalou et du Bassin, baisseront définitivement leur rideau, en rendant leur licence, à partir du 31 mai au soir.

"Des officines qui n’avaient plus lieu d’être", selon le pharmacien place Decazes, Pierre Vincentelli. "On ne ferme pas par plaisir. […] Il y a trop de pharmacies pour le nombre d’habitants. Pour être 5 pharmacies comme actuellement, il faudrait 12 000 habitants au moins. […] En 1996, il y avait aussi trois fois plus de médecins. Indirectement, ça nous revient aussi dessus."

Une baisse progressive de la population et une désertification médicale qui ont fragilisé économiquement les officines. "J’ai subi la fermeture des services de l’hôpital, les cinq immeubles en moins au Sailhenc et au Baldy. Je commençais à être en difficulté", avoue Isabelle Verroit-Avenel, la pharmacienne pour quelques jours encore de Trépalou.

Le regroupement, "une question de survie"

Mais si Pierre Vincentelli arrête d’exercer, sa collègue Emmanuelle Ranc-Clement et Isabelle Verroit-Avenel rejoignent l’officine de Cédric Monnier place Wilson, avec leur équipe respective. Un regroupement bienvenu pour ces professionnelles. " Nous avions du mal à trouver du personnel. Je suis seul ici avec une préparatrice en pharmacie. Je ne peux pas prendre de vacances. Quand je suis de garde la semaine, je prends mon baluchon et je reste à la pharmacie nuit et jour", témoigne la pharmacienne.

Cette fusion était alors "une question de survie", alors que le nombre d’actes demandés aux pharmaciens se multiplie. "Bientôt, il y aura d’autres missions en termes de soins et de suivi des patients. Être plusieurs titulaires permet d’avoir de meilleures conditions de travail. L’exercice individuel n’est plus à l’ordre du jour", estime le futur retraité, place Decazes. Une collaboration a également été établie avec la pharmacie de La Vitarelle, qui avait un temps réfléchi à intégrer le projet de regroupement, pour ouvrir le lundi tour à tour.