Football : après les play-offs, place au barrage Ligue 1 - Ligue 2 cette semaine, où et quand le suivre ?

Après les play-offs de Ligue 2, place au barrage pour déterminer qui évoluera dans l’élite, et qui devra se contenter du deuxième échelon du football français.

Paris FC ? Non. Rodez ? Non plus. Deux prétendants à la montée en Ligue 1 ont été éliminés lors des deux tours de play-offs de Ligue 2. C’est Saint-Étienne qui a gagné le droit de disputer le barrage. Ce sera face à Metz, qui entend conserver sa place dans l’élite du football français.

Match aller-retour, prolongations…

Deux différences majeures sont à noter par rapport aux play-offs : d’abord, il s’agit d’une double confrontation, et non match sec sur 90 minutes. Ensuite, si à l’issue des deux rencontres, il y a égalité, il n’y aura pas directement des tirs au but, comme cela avait été le cas à Paul-Lignon pour le duel légendaire entre Rodez et le Paris FC. Place à 30 minutes de prolongations, avant la séance fatidique, si aucune des deux équipes n’a pris l’avantage après ce rab.

D’abord à Geoffroy-Guichard

Metz, 16e au soir de la 34e et dernière journée de Ligue 1, attendait donc de savoir quelle équipe de Ligue 2 allait se dresser sur sa route. Depuis vendredi 24 mai et la victoire de Saint-Étienne sur Rodez, les Lorrains sont fixés. Ce sera donc un duel entre Messins et Stéphanois. Le vainqueur évoluera en Ligue 1. Quant au vaincu, il prendra part à la deuxième division.

Cette double confrontation commencera à Geoffroy-Guichard, jeudi 30 mai. Et elle se terminera à Saint-Symphorien, le dimanche 2 juin. Depuis 2017 et l’instauration de ces barrages, c’est la première fois que le FCM les dispute. En revanche, Saint-Étienne les a joués en 2022. 18es de Ligue 1, les Verts avaient chuté face à Auxerre, scellant leur relégation en Ligue 2.

Heure, diffuseur…

Rendez-vous donc jeudi pour le match aller, et dimanche pour le match retour. Voici le détail des deux rencontres :