Guerre Israël-Hamas : un garde-frontière égyptien tué dans des "tirs" à la frontière avec Rafah, tensions au sud de Gaza

L'Egypte a mis en garde contre les répercussions des opérations militaires israéliennes à la frontière, alors qu'un garde-frontière a été tué par des tirs.

L'armée égyptienne a annoncé lundi 27 mai 2024 l'ouverture d'une enquête concernant la mort d'un garde-frontière dans des "tirs" à la zone frontalière de Rafah, entre l'Egypte et la bande de Gaza où sont déployées des forces israéliennes.

"Les forces armées égyptiennes, via les autorités compétentes, enquêtent sur des tirs à la zone frontalière de Rafah ayant entraîné la mort d'un des gardes", selon un communiqué publié par le porte-parole de l'armée égyptienne. L'armée israélienne avait pour sa part dit examiner un "incident" impliquant des "tirs" à la frontière égyptienne, faisant état de "discussions en cours avec les Egyptiens".

Selon les premiers éléments de l'enquête, "des coups de feu ont été tirés" entre l'armée israélienne et des membres "de la résistance palestinienne, ce qui a conduit à des tirs dans plusieurs directions", a indiqué lundi soir une source sécuritaire citée par Al-Qahera News, un média proche du renseignement égyptien. A ce moment-là, le garde-frontière "prenait des mesures de protection et s'occupait de la provenance" des tirs, d'après cette source.

Mise en garde de l'Egypte

L'armée israélienne mène des opérations militaires accompagnées de bombardements depuis le 7 mai dans Rafah, ville du sud de la bande de Gaza à la frontière avec l'Egypte. Le Caire "a mis en garde contre les répercussions des opérations militaires israéliennes sur l'axe de Philadelphie et contre toute atteinte à la sécurité du personnel de sécurité égyptien déployé aux frontières", a ajouté la source citée par Al-Qahera, en référence à une zone tampon d'une douzaine de kilomètres entre l'Egypte et la bande de gaza qu'Israël contrôlait jusqu'à son retrait unilatéral de ce territoire en août 2005.

L'Egypte a été le premier pays arabe à normaliser ses relations avec Israël voisin, en 1979. Depuis le début de la guerre en octobre dernier entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, l'Egypte tient à la fois à rester solidaire avec les Palestiniens et à préserver ses relations avec Israël. Mais ces rapports sont émaillés de tensions, Le Caire craignant aussi les répercussions sur son territoire de la guerre en cours à Gaza, et haussant le ton dès le début des opérations militaires israéliennes à Rafah.

Le 7 mai, Israël a pris le contrôle du côté palestinien du postefrontière. Ces derniers mois, des frappes aériennes ou des tirs d'artillerie de l'armée israélienne se sont abattus sur le terminal frontalier de Rafah. En octobre 2023, deux touristes israéliens et un Egyptien avaient été tués par un policier à Alexandrie. En juin 2023, trois soldats israéliens ont été tués par un "policier égyptien", "infiltré" depuis l'Egypte en Israël avant d'être abattu, selon un porte-parole militaire israélien. Selon la version égyptienne, un membre des "forces de sécurité pourchassant des trafiquants de drogue" a traversé un point de contrôle frontalier. Il s'en est suivi un "échange de tirs ayant fait trois morts côté israélien" en plus de l'Egyptien.

Au lendemain d'un bombardement meurtrier dans un camp de réfugiés

La tension est d'autant plus forte que la communauté internationale a fermement condamné le bombardement d'un campement de tentes de déplacés palestiniens à Rafah, causant au moins 45 morts. Cette frappe survenue dans la nuit de dimanche à lundi a suscité des réactions indignées dans de nombreuses capitales.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré que l'armée israélienne, engagée dans une vaste offensive contre le Hamas après l'attaque du mouvement islamiste palestinien contre l'Etat hébreu le 7 octobre, n'avait aucune intention de prendre des civils pour cible et il a annoncé l'ouverture d'une enquête. Sur des images tournées après ce bombardement, on peut voir des familles palestiniennes se précipiter vers les hôpitaux avec les dépouilles de leurs proches. "Le monde entier voit Israël incendier Rafah et personne ne fait rien pour l'arrêter", a déploré Bassam, un habitant, via une messagerie. Les chars israéliens ont continué lundi à bombarder les quartiers de l'est et du centre de Rafah, tuant huit personnes, ont déclaré les autorités sanitaires locales.

Tsahal a dit dans un communiqué dimanche avoir frappé un bâtiment du Hamas avec "des munitions de précision" sur la base de "renseignements précis". Ces frappes aériennes ont permis d'abattre le secrétaire général du Hamas pour la Cisjordanie occupée et un autre haut représentant du groupe palestinien, a-t-elle ajouté. Selon le ministère palestinien de la Santé, plus de la moitié des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Benjamin Netanyahu a annoncé l'ouverture d'une enquête. "A Rafah, nous avons déjà évacué environ un million d'habitants non-combattants et, malgré nos plus grands efforts pour ne pas faire de mal aux non-combattants, quelque chose s'est malheureusement mal passé de manière dramatique", a dit le chef du gouvernement devant les députés israéliens.

"Les tentes brûlent, les corps avec"

Parmi les nombreuses réactions internationales, Emmanuel Macron s'est dit "indigné" par ce bombardement. "Ces opérations doivent cesser. Il n'y a pas de zones sûres à Rafah pour les civils palestiniens", a dit le président français sur le réseau X. "J'appelle au plein respect du droit international et au cessez-le-feu immédiat."

Les Etats-Unis ont pour leur part appelé Israël à tout faire pour épargner les civils après les images "bouleversantes" de ce bombardement. "Israël a le droit de s'en prendre au Hamas et nous comprenons que ce bombardement a tué deux terroristes de haut rang du Hamas responsables d'attaques contre des civils palestiniens", a dit un porte-parole du conseil de sécurité nationale de la Maison blanche. "Mais nous sommes clairs sur ce point, Israël doit prendre toutes les précautions possibles pour préserver les civils."

La Cour internationale de justice (CIJ) a ordonné vendredi à Israël de stopper "immédiatement" son offensive, une décision dont l'Etat hébreu a fait fi, poursuivant ses opérations au cours du week-end. L'agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a qualifié lundi d'"horribles" les informations relatives au bombardement sur le campement de tentes à Rafah. Ces frappes ont touché le quartier de Tel al Sultan, dans l'ouest de Rafah, où des milliers de personnes vivent entassées dans des tentes après avoir, pour nombre d'entre elles, quitté l'est de la ville face aux avancées de Tsahal.

Un haut représentant du Hamas, Sami Abou Zouhri, a qualifié l'attaque de "massacre", ajoutant tenir les Etats-Unis pour responsables pour les aides militaires et financières qu'ils fournissent à Israël. "Les frappes aériennes ont brûlé les tentes, les tentes fondent et avec elles, les corps des gens avec aussi", a déclaré un habitant à son arrivée à l'hôpital koweïtien de Rafah.