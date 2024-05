Impôts 2024 : comment et jusqu’à quand peut-on corriger sa déclaration de revenus en ligne ?

Alors que les dates butoir s’enchaînent concernant la déclaration de revenus, comment faut-il procéder dans la mesure où il faut corriger cette dernière ?

23 mai pour la première zone, 30 mai pour la deuxième, 6 juin pour la troisième… les échéances s’enchaînent concernant la déclaration de revenus, qui anime cette transition entre le cinquième et sixième mois de l’année. Comment procéder pour corriger sa déclaration en ligne ? Et jusqu’à quand peut-on le faire ?

Voici la marche à suivre

Comme l’explique le ministère de l’Economie, il y a plusieurs étapes à effectuer pour corriger sa déclaration en ligne. Il faut se connecter sur son espace particulier du site des impôts (impots.gouv.fr), et ensuite cliquer sur "Accédez à la correction en ligne". Après la validation des nouveaux éléments, un nouvel avis d’imposition sera émis.

Est-il possible de tout modifier en ligne ?

La réponse est non. Plusieurs informations ne sont pas modifiables en ligne :

les éléments relatifs à l’état civil,

la situation de famille (mariage, Pacs, rupture de Pacs, divorce, décès),

ou ajouter l’adresse de l’étudiant rattaché,

ou désigner un tiers de confiance,

l’adresse d’envoi du courrier, en cas de correction par un mandataire (tutelle ou curatelle),

l’adresse de résidence fiscale au 01/01/24.

Le ministère rappelle que dans ce cas de figure, il faut demander la correction de la déclaration "via votre messagerie sécurisée depuis votre espace particulier via le chemin suivant : 'Écrire' > 'Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt' > 'Ma demande concerne l’impôt sur le revenu ou les prélèvements sociaux'."

Jusqu’à quand peut-on la modifier ?

Le site des impôts explique que "vous pouvez modifier votre déclaration de revenus en ligne autant de fois que vous le souhaitez, y compris après signature. Nous vous recommandons toutefois de la corriger avant votre date limite de dépôt". Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le cas contraire, cela "entraînera d’office l’édition d’un nouvel avis d’impôt qui vous parviendra après les délais habituels".

Pour rappel, voici la carte recensant les dates butoir selon les départements :

À noter qu’à compter du 31 juillet 2024, le service de la correction en ligne ouvrira ses portes. Il sera accessible pendant plusieurs mois, jusqu’au 4 décembre inclus.

Une fois les modifications effectuées et la signature réalisée, un mail de confirmation sera envoyé, le montant de l’impôt recalculé et un nouvel avis généré. "Si votre impôt se trouve diminué et que vous avez déjà payé le solde, vous serez remboursé dans les jours qui suivent la réception du nouvel avis. Dans le cas contraire, une date limite de paiement de la différence vous sera indiquée sur le nouvel avis", ajoute le ministère de l’Économie.

Et après le 4 décembre ?

Une fois ce 4 décembre passé, il faudra présenter une réclamation auprès de la direction générale des Finances publiques pour procéder à une modification de la déclaration. "Vous aurez alors jusqu’au 31 décembre N + 2 pour le faire en ligne depuis la messagerie sécurisée de votre espace particulier sur impots.gouv.fr", rapporte le ministère de l’Economie. Il sera aussi possible de le faire auprès du centre des finances publiques le plus proche de chez vous.

Et pour les déclarations papier ?

Dans la mesure où la déclaration de revenus a été faite en version papier, le contribuable ne peut pas bénéficier du dispositif de correction en ligne. "Aussi, en cas d’erreur ou d’oubli, vous devez adresser par courrier – avant la date limite de dépôt – une déclaration rectificative auprès du service des impôts des particuliers (SIP) dont vous dépendez", écrit le gouvernement.