Rodelle. La commune identifie les zones des énergies renouvelables

Le conseil municipal de Rodelle s’est réuni en séance publique, jeudi, afin de prendre les délibérations suivantes qui ont été votées à l’unanimité.

Décision modificative n° 1. Il s’agit d’un simple changement de compte pour les dépenses d’aménagements un changement d’affectation qui ne modifie en rien le budget.

Ouverture d’une ligne de trésorerie : les subventions suite aux investissements ne sont pas encore rentrées. Une délibération est prise afin de financer les travaux réalisés. Un prêt est contracté de 100 000 € pour une durée de 12 mois au taux variable de 4,75 %.

Adhésion à la centrale d’achat du Smica : compte tenu des besoins de la collectivité en matière informatique, il convient d’adhérer au syndicat mixte pour la modernisation et l’ingénierie informatique qui permet d’avoir de meilleures conditions. Adhésion au groupement de commandes du Sieda : plusieurs syndicats ont constitué un groupement de commandes pour l’achat et la valorisation d’énergies ainsi que l’achat de fournitures de services ou de travaux en matière d’efficacité énergétique, le conseil s’engage à régler les sommes retenues dues aux titulaires des marchés retenus par le groupement de commandes inscrites au budget.

Transfert de compétence éclairage public au Sieda : le conseil valide que le Sieda exerce la compétence optionnelle des travaux et maintenance de l’éclairage public.

L’Atlas à la biodiversité est une démarche qui permet à une commune de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel. Chaque année, l’office français de la biodiversité soutient de nombreux projets ABC. Il s’agit d’établir pour la commune un programme d’action permettant d’atteindre les objectifs de préservation en collaboration avec le PETR. Identification des zones d’accélération des énergies renouvelables. Dans le cadre de la loi de mars 2023, la commune souhaite prioritairement déployer des unités de production sur les surfaces artificialisées pour l’installation de ces équipements afin de préserver les surfaces agricoles à vocation de production à des fins alimentaires ainsi que pour des valeurs environnementales.

Par conséquent peuvent donc être utilisées pour le déploiement du solaire photovoltaïque les toitures des bâtiments ne présentant pas de valeur patrimoniale spécifique.

La commune souhaite également éviter ce déploiement photovoltaïque et thermique au sol et de l’éolien jugés dangereux pour les espèces d’oiseaux et de chimères à enjeu patrimonial.

Enfin, un planning est défini pour la permanence des élections européennes du 9 juin. Les journées du patrimoine se dérouleront le 21 septembre.