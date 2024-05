La course Eiffage du Viaduc de Millau revient le 22 septembre 2024 avec un nouveau parcours

« Vibrez plus haut ! ». Pour sa septième édition, la Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron donne rendez-vous le dimanche 22 septembre 2024 à tous les amateurs de course à pied, compétiteurs ou pratiquants pour le plaisir.

L’occasion de vivre une expérience inédite : courir sur le plus haut pont autoroutier haubané d’Europe, à 270 mètres du sol. Cette année, le célèbre ouvrage dessiné par Norman Foster et construit par Eiffage fête ses 20 ans, l’occasion de proposer un second parcours de 12,8 km pour venir compléter la course de 23,7 km.

Née en 2007, la Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron est devenue un évènement significatif dans le monde de la course à pied. Au fil des éditions, des milliers de participants ont foulé ce viaduc flottant au-dessus de Millau et de la vallée du Tarn.

Nouveau parcours

Le Viaduc de Millau fêtant ses 20 ans cette année, l’organisation a souhaité que cette nouvelle édition soit plus que jamais un rendez-vous festif et accessible au plus grand nombre. Un second parcours de 12,8 km a ainsi été tracé pour l’occasion afin de venir compléter celui de 23,7 km.

Une fois le viaduc atteint, les coureurs fouleront les plus de 2 km du tablier pour y passer la ligne d’arrivée de ce nouveau parcours. Ils pourront ensuite rejoindre le centre-ville de Millau en navette. Le parcours historique, quant à lui, continue avec un trajet retour sur le viaduc puis redescend vers la ville en passant par la rue Montplaisir, pour finir dans les allées du Parc de la Victoire. Véritable challenge sportif, cette course attire le plus grand nombre : cette année, 12 000 coureurs sont attendus.

En chiffres 22 septembre 2024

12 000 coureurs

36 % de coureuses

30 nationalités

4 920 m sur le viaduc

270 m au-dessus de la rivière

23,7 km parcours historique

12,8 km nouveau parcours

Plébiscitée par les adeptes de running quel que soit leur niveau, cette compétition attire tant par l’expérience inédite et inoubliable que par le défi sportif qui encourage les participants à inscrire cette course à leur palmarès.

Le paysage extraordinaire tout au long du parcours qui offre une vue sur la ville de Millau et les Causses, la sensation de liberté entre ciel et terre, et la fierté de traverser à pied ce monument emblématique constituent autant de motivations pour les coureurs.

Un village partenaire animé, dès le vendredi et la journée du samedi, sera le point de rencontre des coureurs, exposants et visiteurs dans la salle des fêtes de Millau, au sein du parc de la Victoire.

INSCRIPTIONS La Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron est portée par l’association Course Viaduc Millau Aveyron Organisation qui comprend le groupe Eiffage et la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau avec le soutien du Département de l’Aveyron, de la ville de Millau et la communauté de communes Millau Grands Causses. EcoTrail Organisation est le prestataire technique.

Pour s’inscrire : https://in.njuko.com/cevma-2024 INFORMATIONS UTILES Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron https://www.courseeiffage-viaducdemillau.fr/accueil/ Office de Tourisme Millau – Grands Causses https://www.exploremillau.com/