Laguiole. La galerie "Parigobrac" érige un pont pour converger vers la beauté

Ici à Laguiole, hier à Paris, Enzo Iaconelli a suivi la vague des néoruraux suite aux confinements à répétition pour ouvrir sa galerie d’art "Parigobrac" rue Bardière où il partage ses expériences en lettre capitale sur l’Aubrac. "Il y a une vraie résonance ici. J’ai senti le potentiel artistique et créatif", résume ce concepteur qui a (déjà) réalisé avec élégance les intérieurs d’établissements culinaires (La Réserve & Gilles Moreau) et d’entreprise (Jeune Montagne) à Laguiole. Une façon de montrer son savoir-faire et son savoir-être à travers des créations contrastées où la matière brute résonne pour reprendre sa pensée avec le basalte du plateau de l’Aubrac.

Là-haut, à Laguiole, le choix de ce nouveau port d’attache émane des racines de sa dulcinée. Enzo a puisé comme une évidence sa source d’inspiration. "Le territoire m’a beaucoup nourri, c’est un lieu inspirant." Il multiplie les projets en tout genre, rappelant "que le design est la philosophie de la conception. C’est penser au tout pour répondre aux besoins, repenser nos modes de vie." Un aménageur du territoire qui propose aussi des objets d’artistes d’ici et d’ailleurs qui collent à sa quête du Beau. "La ruralité rime avec pureté, plus simple sont les moyens, plus fort est l’expression. La simplicité est l’ultime sophistication." On y découvre d’autres empreintes que la sienne telles qu’Estelle Etève, Gérard Fournier, la designer plumassière Béatrice Bost-Le Mouël, Florence Corbi et bien d’autres encore qui rejoignent sa pensée et son goût où "le brut est encore dans le pur." Revenir à l’essentiel des sens où le brut devient le but de l’existence.

Enzo Iaconelli, malgré son jeune âge, a déjà compris que le plus simple est le plus difficile à réaliser. Il y tend en évoquant l’art primaire, l’œuvre de Pierre Soulages, le basalte encore comme des monolithes pour un retour aux origines. Le temps est cyclique comme le mouvement perpétuel de Léonard de Vinci, son mentor. Dans son amour pour partager les émotions et tendre vers la beauté, il a ouvert un second espace, toujours rue Bardière, de l’autre côté, comme "Parigobrac" relie deux territoires sur une même carte.

Galerie 1 rue Bardière, contact au 06 41 75 77 46.