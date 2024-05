Decazeville. La JSBA finit sa saison en s’inclinant dans le Tarn

Il s’agissait de la dernière journée du championnat R3 pour l’équipe fanion de la JSBA qui se déplaçait dans le Tarn avec l’ambition de terminer à la 4e place. Et seule Biars-Bretenoux II pouvait la doubler si ces Lotois l’emportaient et si la JSBA venait à perdre à Albi.

Biars-Bretenoux a perdu son dernier match. Mais Bassin a perdu également (3-1) chez son adversaire du jour qui l’a rejointe à cette 4e place, les deux formations ayant également la même différence de buts (+ 3).

Le nul était à portée…

Pourtant, il semblerait que le nul pouvait sanctionner cette dernière partie, d’après l’analyse de l’entraîneur-joueur, Alexis Dogue : "La première période s’est terminée sur une marque de 0-0 malgré des occasions de part et d’autre, notamment une barre de notre attaquant Ibou Camara qui perd aussi un duel avec le gardien. Peu après la reprise nous encaissons un but, avons l’occasion d’égaliser mais leur gardien gagne le duel ; aussitôt, sur le contre local, on encaisse le second but. L’adversaire se montre, lui, plus réaliste en marquant un 3e but. Nous sauvons l’honneur à 5 minutes de la fin par notre ailier, Youssouf Traoré. Nous allons partir en vacances mais, auparavant, je soulignerai que j’ai été très satisfait de mes coéquipiers durant cette très bonne saison passée ensemble".

Les absences de Ndiaye (blessé) et de Kebba (suspendu), qui s’étaient révélés buteurs complémentaires de Camara, en 2e partie de saison, doivent expliquer ce retour du manque de réalisme d’une partie de la saison sanctionnée par sept matchs nuls pourtant dominés.

Cette 7e défaite ne peut toutefois pas ternir le bilan global qui comporte également 8 victoires et 7 nuls.