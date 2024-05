Brommat. Le club des amis a partagé le repas de printemps

Samedi dernier, les adhérents du club des Amis se sont retrouvés pour leur repas de printemps. Cette année ils avaient décidé de se délocaliser et c’est ainsi qu’ils se sont rendus à Saint-Hippolyte à la résidence Haut de gamme où ils ont été accueillis par Lucia Génilloud. Les 86 convives se retrouvaient ensuite autour du kir de bienvenue où les échanges ont permis à tous de se mettre dans l’ambiance, chacun ayant plaisir à se retrouver. Marie-Claude, la présidente a souhaité la bienvenue à tous et rappelé les animations à venir. Ensuite il était temps de passer aux choses sérieuses. Biens installés autour des tables décorées, les gourmets ont fait honneur au menu concocté par Robert et son équipe et dont le cochon rôti à la broche trônait en bonne place. Durant ces agapes une joyeuse ambiance a régné au son de l’accordéon de Lucia et des musiciens bénévoles du club. Ce fut aussi l’occasion d’honorer Mimi la doyenne du club qui fêtait ce jour-là ses 94 printemps.

Tous se sont quittés ravis d’avoir passé un bon moment et se donnent rendez-vous le 21 juin pour une sortie à Chaudes-Aigues et le 30 août à Saint-Cirq-la-Popie et Cahors.