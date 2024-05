Luc-la-Primaube. Le four à pain de Calzins a repris du service

Une nouvelle fournée au four à pain de Calzins. Dimanche dernier, une sympathique odeur de pain frais était distillée à Calzins. En effet, le four à pain du village de Calzins a été rallumé afin de réunir les habitants ainsi que tous les jeunes qui ont vécu leur enfance à Calzins.

Malgré un début de matinée un peu arrosé, la météo a été clémente. Ils étaient 40 adultes et 6 enfants à faire cuire le pain, quiches, pizzas, farçous, pommes de terre, tartes salées et sucrées, fouace, de quoi satisfaire tous les estomacs. Tout le monde a apprécié de se retrouver.

L’ambiance était au beau fixe et chacun a pu bavarder et plaisanter avec ses voisins, en attendant une prochaine fournée. En effet, au vu des retours et de l’enthousiasme de cette journée, il est certain que cela sera renouvelé.

Sous l’impulsion d’Alain Thuéry qui a fait appel aux bonnes volontés, le vieux four à pain datant de la Seconde Guerre mondiale pour permettre à chaque famille de faire cuire des tourtes tous les 15 jours, qui trônait au cœur du village de Calzins, près de Luc, à l’abandon depuis de nombreuses années, a été réhabilité à l’automne 2019.

Une action de solidarité dont l’objectif était de redynamiser ce petit village.