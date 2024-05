Espalion. Le gospel song enchante le couvent de Malet

Le couvent de Malet, à Saint-Côme-d’Olt, célèbre en 2024, le 20e anniversaire de la rénovation de sa structure d’accueil, avec une série d’animations culturelles, artistiques et spirituelles.

Un des temps forts de cet événement est le concert du groupe gospel song, qui a attiré un public nombreux et enthousiaste.

Cédric, l’animateur du centre, a remercié le groupe en soulignant que "gospel" signifie "Évangile et bonne nouvelle", des valeurs qui reflètent parfaitement celles du couvent : accueil, partage et rencontre.

Après une vaste rénovation et de nombreux travaux entrepris par la congrégation, le couvent a accueilli son premier pèlerin dans sa nouvelle hôtellerie en avril. Depuis, le couvent est devenu une étape incontournable pour les pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. En octobre 2015, l’hôtellerie du couvent a été distinguée par une classification de deux étoiles, attestant de la qualité exceptionnelle de ses services et de son engagement envers les pèlerins. Cette reconnaissance renforce la réputation du couvent comme lieu d’accueil et de repos privilégié pour les pèlerins en route vers Compostelle.

Concert de gospel song

Renée Gonthier Agaya, cheffe de chœur de gospel song depuis trois ans, a exprimé sa joie de chanter dans cette église, pour interpréter des hymnes bibliques synonymes d’espoir, de lumière et de paix. Sous sa direction et accompagnés au piano par Franck Andrieu, les choristes ont interprété une quinzaine de morceaux afro-américains, démontrant leur maîtrise musicale acquise au cours de leurs 21 ans d’existence.

Le public, conquis, a rythmé la soirée en frappant des mains et en applaudissant chaleureusement.

Héritage d’hospitalité et de spiritualité

Le couvent de Malet reste fidèle à sa vocation d’accueil des pèlerins et continue de servir de maison mère aux religieuses Ursulines de l’Union Roma gosine, perpétuant ainsi un héritage d’hospitalité et de spiritualité. Cette célébration a renforcé les liens entre le couvent et la communauté, tout en mettant en lumière le talent artistique de la chorale gospel song.