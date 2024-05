Flavin. L’Envol gym présent à la finale des championnats de France

Encore une année où l’Envol gym Flavin était représenté lors de la finale des championnats de France. Cette année encore l’équipe fédérale A était représentée. Après avoir gagné leur place lors de la sélection à Sète en terminant à une très belle 4e place de la catégorie 10-13 ans, Chloé, Maé, Zélie, Lucie et Manon ont traversé le pays jusqu’à Amiens pour la finale. Notons que malgré leur jeune âge, trois d’entre elles participaient à leur 2e championnat de France.

Après ce long trajet de plus de 800 km, la motivation des cinq Flavinoises est restée intacte. Accompagnées de leurs supporters, elles ont su profiter de cette belle expérience et représenter le club et l’Aveyron au niveau national puisqu’elles étaient les seules du département. 59 équipes réparties en trois poules étaient qualifiées. Elles ont réalisé de belles prestations et ont su démontrer leur engagement et leur progrès depuis la saison passée. Ayant été qualifiée en 18e position au niveau national, elles concouraient donc le dimanche aux aurores.

Il leur a donc fallu attendre le passage de leurs concurrentes pour connaître leur classement final en fin de journée. Le groupe en a donc profité pour faire quelques achats, de justaucorps et accessoires gymniques, ainsi que visiter la ville d’Amiens.

Grâce à leur constance tout au long de la saison et lors de cette compétition sans oublier un solide esprit d’équipe, elles parviennent à gravir une marche et se classent 17e.

Le club est très fier de ces gymnastes pour leurs résultats mais également pour leur travail fourni tout au long de l’année. L’Aveyron n’est plus seulement connu ou reconnu grâce à ses musées ou viaduc mais dorénavant par les gymnastes qui portent loin les couleurs de l’Envol.

Elles ont d’ores et déjà repris les entraînements pour se préparer pour le spectacle de fin d’année mais surtout pour se rapprocher de ce podium national la saison prochaine.