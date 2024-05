Onet-le-Château. Les graines de champions étaient également de la fête

Focus sur la première partie de ce gala où le public a pu apprécier la relève des champions avec parfois de toutes jeunes pousses !

Au-delà des grands champions – qu’ils soient pros, comme Victoire Piteau ou Abibe Bennama, ou futurs champions olympiques comme Sofiane Oumiha, Billal Bennama et Makan Traoré – qui ont offert de magnifiques combats et un spectacle exceptionnel, que nos pages sports ont largement relayé, nous souhaitions mettre en avant la "relève", celles et ceux qui ont assuré avec brio la première partie de ce gala, qui ont chauffé la salle et ambiancé un public déjà très nombreux à l’Athyrium (on parle de plus de 500 spectateurs !).

Dès 18 h 30 pétantes, après avoir demandé des applaudissements appuyés pour tous les bénévoles qui ont œuvré et contribué, autour de Mohamed El Yaacoubi à l’aura et au succès incontestables de cette manifestation, le présentateur et commentateur a présenté les deux premiers combats assurés par les jeunes de la boxe éducative "C’est l’école de la boxe, celle qui inculque à nos jeunes les valeurs de notre sport, mais c’est aussi l’antichambre de la boxe amateur et pourquoi pas des futurs champions professionnels de demain…". Tout d’abord en annonçant Noam Benama de Blagnac et Tahir Bechelghem d’Albi, âgés de 10 ans, qui se sont affrontés en 3 reprises d’une minute, non sans rappeler que les impacts étaient interdits et que seule, la touche comptait, puis en boxe féminine avec Alexia Seguelas d’Hurricane boxe Onet et Angeline Réa de Lavaur, âgées respectivement de 14 et 15 ans qui, elles, se sont affrontées en trois reprises d’une minute trente. Deux combats qui se sont terminés, on l’aura compris, par des matchs nuls… Puis, après un vibrant hommage à Alain – un des leurs, figure marquante et attachante de la boxe, parti tout récemment – ont eu lieu une dizaine de combats amateurs, le tout premier avec Tanguy Villette Pouget du Hurricane Boxe d’Onet et Bilal Zerkan d’Auch… Avant la deuxième partie tant attendue…